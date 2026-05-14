Il numero uno del mondo, Jannik Sinner, ha conquistato l'accesso alle semifinali degli Internazionali d’Italia, superando con un convincente 6‑2, 6‑4 il russo Andrey Rublev. L'incontro, disputato sul Campo Centrale del Foro Italico, ha visto l'azzurro imporsi in un'ora e trentuno minuti, confermando la sua inarrestabile marcia.

La cronaca del match

Nel primo set, Sinner ha imposto fin da subito il proprio ritmo di gioco, strappando il servizio a Rublev e mantenendo il vantaggio fino al 6‑2, chiuso in soli 38 minuti.

Il secondo parziale ha visto Rublev tentare una reazione, recuperando terreno fino al 5‑4.

Tuttavia, la solidità mentale e tecnica di Sinner è emersa nei momenti decisivi. L'azzurro ha gestito la pressione, chiudendo sul 6‑4 con due ace determinanti.

Traguardi e record di una stagione trionfale

Questa vittoria segna la quinta semifinale per Sinner in un torneo Masters 1000 in questa stagione, un risultato che consolida la sua posizione al vertice del ranking mondiale. È la sua trentaduesima vittoria consecutiva nei Masters 1000, un nuovo record in questa prestigiosa categoria.

In semifinale, l'azzurro affronterà il vincente del match tra Martín Landaluce e Daniil Medvedev.

Un primato sulle orme di Rafa Nadal

L'impresa di Sinner a Roma gli consente inoltre di eguagliare un primato storico di Rafa Nadal.

L'italiano ha infatti raggiunto almeno le semifinali nei primi cinque Masters 1000 della stagione, un traguardo che il campione maiorchino aveva centrato negli anni 2010 e 2011. Questo risultato sottolinea la straordinaria continuità di Sinner ai massimi livelli.