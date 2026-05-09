Agli Internazionali di Roma, una giornata ricca di colpi di scena ha visto l'eliminazione a sorpresa di Novak Djokovic, il numero uno del mondo, sconfitto in tre set dal giovane croato Prizmic. Mentre il serbo saluta il torneo, il cammino degli italiani prosegue con determinazione: Matteo Arnaldi, Lorenzo Musetti e Luciano Darderi avanzano al terzo turno, regalando grandi soddisfazioni al pubblico del Foro Italico.

La pioggia aveva inizialmente interrotto la programmazione al Foro Italico, ma non ha fermato l'impeto degli atleti di casa. Matteo Arnaldi, definito l’‘eroe che non ti aspetti’, ha conquistato il favore del pubblico con una prestazione convincente che ha acceso il Centrale.

Intanto, Jannik Sinner si è allenato assieme a Lorenzo Musetti e Flavio Cobolli, sotto lo sguardo attento dei genitori di Sinner.

Tra gli italiani in evidenza, Lorenzo Musetti ha superato il suo match d’esordio contro Giovanni Mpetshi Perricard con un doppio 6-4, preparandosi ora ad affrontare Francisco Cerundolo al terzo turno. Anche Luciano Darderi ha dimostrato grande forma, sconfiggendo Yannik Hanfmann con lo stesso punteggio di 6-4, 6-4, e si appresta a sfidare Tommy Paul per un posto più avanti nel tabellone.

La sconfitta di Djokovic e il tributo di Prizmic

L'evento più clamoroso della giornata è stata l'uscita di scena di Novak Djokovic. Sconfitto in tre set da Prizmic, il campione serbo ha ringraziato il pubblico battendosi il petto, riconoscendo il merito dell'avversario con le parole: “Prizmic ha meritato la vittoria...”.

Djokovic ha inoltre confessato che la preparazione al Roland Garros non è stata ideale, ma ha espresso la volontà di rimettersi in forma per l'importante appuntamento di Parigi.

Il giovane croato Prizmic ha voluto rendere omaggio al suo illustre avversario, scrivendo sulla telecamera “Nole, è stato un piacere”, un gesto di grande rispetto che ha sottolineato il valore della sua vittoria e l'emozione di affrontare una leggenda del tennis. L’atmosfera al Foro Italico è stata carica di emozioni, con il pubblico che ha sostenuto con passione tutti i protagonisti.

Il torneo femminile: Cocciaretto avanza, altre italiane salutano

Nel tabellone femminile, Elisabetta Cocciaretto ha offerto una prestazione brillante, eliminando Emma Navarro con un netto 6-3, 6-3.

Questa vittoria le garantisce l'accesso al terzo turno, dove affronterà la temibile Iga Swiatek. Sono invece uscite di scena altre atlete italiane: Noemi Basiletti è stata battuta da Svitolina, e Tyra Caterina Grant è stata sconfitta dalla ceca Bartunkova.

Gli Internazionali di Roma continuano a regalare sorprese e a tenere alta l'attenzione sul tennis italiano. La sconfitta di Novak Djokovic si configura come uno dei risultati più inattesi di questa edizione, evidenziando le difficoltà del serbo nel ritrovare la migliore condizione dopo il rientro. L'attenzione si sposta ora sui prossimi incontri, con il pubblico italiano che attende con entusiasmo le nuove sfide dei propri beniamini, sperando in ulteriori successi al Foro Italico.