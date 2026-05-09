Lorenzo Musetti e Luciano Darderi hanno conquistato il terzo turno agli Internazionali d'Italia, confermando l'ottimo momento del tennis azzurro. Entrambi i tennisti italiani si sono imposti con determinazione sui campi in terra rossa del Foro Italico, accedendo così alla fase successiva del prestigioso torneo romano.

Musetti ha debuttato con una vittoria convincente contro Giovanni Mpetshi Perricard, chiudendo l'incontro in due set con un doppio 6-4. L'azzurro ha dimostrato solidità e concentrazione, gestendo con efficacia i momenti cruciali della partita.

La sua prestazione gli ha garantito l'accesso al prossimo turno, dove affronterà un avversario di calibro, Francisco Cerundolo.

Anche Luciano Darderi ha proseguito il suo cammino nel torneo con una vittoria netta. Il tennista italiano ha superato il tedesco Yannik Hanfmann, imponendosi anch'egli in due set con il medesimo punteggio di 6-4, 6-4. Questa affermazione permette a Darderi di prepararsi per la prossima sfida, che lo vedrà opposto a Tommy Paul.

I prossimi incontri degli azzurri

Le prossime sfide si preannunciano impegnative per i due italiani. Musetti, che in passato ha già incontrato Mpetshi Perricard in diverse occasioni, ha saputo sfruttare la superficie in terra rossa a proprio vantaggio per addomesticare il potente servizio del francese.

Il suo prossimo avversario, Francisco Cerundolo, rappresenta un test significativo per le sue ambizioni nel torneo.

Per Darderi, la vittoria su Hanfmann ha ulteriormente rafforzato il suo bilancio nei confronti diretti, portandolo a quattro successi contro il tedesco. Ora, l'attenzione si sposta su Tommy Paul, un avversario che richiederà a Darderi di esprimere il suo miglior tennis per continuare la corsa agli Internazionali d'Italia.

Analisi dei precedenti

Un'analisi dei precedenti incontri evidenzia la buona performance degli azzurri. Musetti e Mpetshi Perricard si sono affrontati cinque volte in carriera prima di questo match, con un bilancio di quattro vittorie per l'italiano e una per il francese.

L'unica sconfitta di Musetti contro Mpetshi Perricard era avvenuta a Bruxelles, prima di questo successo romano.

Per quanto riguarda Darderi, i dati confermano una netta superiorità su Yannik Hanfmann. L'italiano ha sempre avuto la meglio nei precedenti confronti diretti, inclusi importanti successi nei tornei di Cordoba e Santiago. Questi risultati sottolineano la crescita e la fiducia dei due tennisti italiani, pronti a giocarsi le loro carte nei prossimi turni del prestigioso evento romano.