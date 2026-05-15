Jannik Sinner ha compiuto un passo significativo verso la finale degli Internazionali d’Italia, dominando il primo set della semifinale contro Daniil Medvedev. L'incontro, disputato sul Campo Centrale del Foro Italico di Roma, ha visto l'azzurro imporsi con un netto 6-2 in appena 33 minuti di gioco. In palio per Sinner c'è ora un prestigioso posto in finale, dove affronterà Casper Ruud, già qualificato dopo aver superato Luciano Darderi con un doppio 6-1.

Un primo set a senso unico

Il numero uno del mondo ha dimostrato fin da subito la sua superiorità, prendendo il comando delle operazioni e strappando immediatamente il servizio a Medvedev.

Sinner ha costruito un vantaggio solido, portandosi rapidamente sull'1-0, poi 2-0 e infine 3-0. Nonostante i tentativi di reazione del tennista russo, l'italiano ha mantenuto un controllo ferreo sul match, consolidando il proprio vantaggio fino a chiudere il parziale sul 6-2. Una prestazione impeccabile che ha lasciato poche speranze all'avversario e ha evidenziato la sua determinazione a raggiungere l'obiettivo.

Verso la finale del Foro Italico

Con questa convincente vittoria parziale, Sinner si avvicina sempre più all'atto conclusivo degli Internazionali d’Italia. L'attesa è ora tutta per la sfida contro Casper Ruud, che ha già staccato il pass per la finale dopo aver battuto agevolmente Darderi.

Per l'azzurro, questo percorso rappresenta un'opportunità storica: conquistare il titolo sul rosso romano, un'impresa che manca a un tennista italiano da ben cinquant'anni. L'obiettivo è chiaro: riportare il trofeo a casa e scrivere una nuova pagina di storia del tennis nazionale, consolidando la sua posizione tra i grandi.

Le previsioni dei bookmaker

Le quote dei bookmaker confermano l'ampio favore per Jannik Sinner. La sua vittoria nella semifinale è quotata a 1,05, evidenziando una netta superiorità rispetto a Medvedev, il cui successo è dato a dieci volte la posta. Anche l'ipotesi di un trionfo in due set da parte dell'azzurro è considerata altamente probabile, con una quota di 1,95. Per quanto riguarda il successo finale negli Internazionali d’Italia, Sinner è il grande favorito con una quota di 1,15, seguito da Casper Ruud a 9,00 e Daniil Medvedev a 16,00.

Anche Luciano Darderi, sebbene già eliminato, era stato quotato a 25,00. Queste previsioni sottolineano la fiducia riposta nel talento e nella forma attuale del tennista italiano, proiettandolo verso un possibile storico trionfo.