La Sardegna, con la sua capitale Cagliari, si prepara ad accogliere la regata preliminare della 38ᵃ America's Cup di vela. L'evento, in programma dal 21 al 24 maggio, rappresenta una tappa cruciale di preparazione in vista della competizione ufficiale del 2027, che vedrà Napoli ospitare per la prima volta l'Italia. Cinque team internazionali sono pronti a sfidarsi nelle acque del Golfo degli Angeli.

I partecipanti, presentatisi ufficialmente in conferenza stampa, includono Emirates Team New Zealand, La Roche-Posay, Tudor Team Alinghi, GB1 e la sfida italiana Luna Rossa.

Tutti gli equipaggi gareggeranno a bordo di barche AC40 monotipo, caratterizzate da configurazioni identiche e capaci di superare i 40 nodi di velocità, garantendo così una competizione equilibrata e avvincente.

La composizione degli equipaggi varia: Emirates Team New Zealand conta circa 40 persone, mentre La Roche-Posay, Tudor Team Alinghi e GB1 (quest'ultimo con due imbarcazioni) si attestano attorno alle 30 persone ciascuno. Il programma delle gare prevede otto regate di flotta, che si svolgeranno dal 22 al 24 maggio, ogni giorno tra le 15:00 e le 17:00. L'ultima giornata culminerà con un emozionante match race tra i due migliori team per la conquista della vittoria finale.

L'inaugurazione ufficiale dell'evento è fissata per giovedì 21 maggio alle ore 17:00 presso il suggestivo Bastione Saint Remy.

Saranno presenti importanti figure istituzionali, tra cui il ministro dello Sport Andrea Abodi, il presidente della Regione Campania Roberto Fico, la governatrice sarda Alessandra Todde, e i vertici di Sport e Salute Spa, Marco Mezzaroma e Diego Nepi Molineris.

Il Race Village e il programma di eventi

Presso il porto di Cagliari è stato allestito il Race Village, che aprirà le sue porte ogni mattina dalle ore 10:00. Qui, il pubblico e gli appassionati potranno godere di un intenso programma di eventi collaterali, pensati per arricchire l'esperienza della America's Cup e coinvolgere la comunità locale e i visitatori.

L'assessore regionale del Turismo Cuccureddu ha evidenziato la profonda connessione della Sardegna con la vela internazionale.

Ha ricordato che "la prima sfida italiana è partita dalla Sardegna con Azzurra", sottolineando il legame storico. Ha inoltre rimarcato che "la sfida italiana è Luna Rossa, che ha scelto la Sardegna e Cagliari come base da ormai 12 anni". L'assessore ha espresso l'auspicio che questa regata preliminare possa servire da test significativo per la possibilità che la Sardegna possa ospitare future finali della prestigiosa competizione.

Cagliari: un palcoscenico ideale per la vela

I rappresentanti dei team, tra cui Emily Llorens (La Roche-Posay), Nathalie Brugger (Tudor Team Alinghi), Andrea Romani (Luna Rossa), Hattie Rogers (GB1) e Dan Bernasconi (Emirates Team New Zealand), hanno unanimemente elogiato le straordinarie condizioni meteo-marine offerte da Cagliari.

Anche il sindaco Massimo Zedda ha rafforzato questo concetto, affermando con orgoglio che la città si presenta "come un luogo dove praticare la vela tutti i giorni dell'anno", evidenziando la sua vocazione naturale per gli sport acquatici e la vela in particolare.

La regata di Cagliari non è solo una fase preparatoria, ma una delle tappe ufficiali del circuito America's Cup, svolgendosi nel pieno rispetto delle sue regole e del suo spirito. L'obiettivo è promuovere la vela internazionale e valorizzare le eccellenze del territorio sardo come destinazione di prim'ordine per eventi sportivi di calibro mondiale.