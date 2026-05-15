Il sogno di Luciano Darderi di raggiungere la finale degli Internazionali d’Italia al Foro Italico di Roma è svanito in semifinale. Il tennista azzurro è stato sconfitto dal norvegese Casper Ruud con un netto 6-1, 6-1, risultato che ha garantito a Ruud l'accesso alla sfida per il titolo.

La fatica di Darderi e il suo toccante tributo

In conferenza stampa, Luciano Darderi ha spiegato la sconfitta con una profonda stanchezza: “Sinceramente era stanchezza, ho finito troppo tardi di giocare e il tempo di recupero era poco”. Ha poi rivolto un messaggio di scuse al pubblico: “Mi dispiace per la gente che è venuta a vedere, mi scuso con loro perché non sono riuscito a dare il mio massimo che ho dato per tutto il torneo.

Non avevo benzina già dai primi game”. Le sue parole hanno evidenziato una chiara difficoltà fisica. Nonostante l’eliminazione, Darderi ha definito il suo percorso a Roma un “sogno”, dedicandolo alla nonna scomparsa, il cui desiderio era vederlo tennista, e al padre, riconosciuto come fondamentale per la sua carriera.

Ruud pronto per la finale e il suo legame con l'Italia

Dall’altra parte del campo, Casper Ruud ha espresso soddisfazione per l’accesso alla finale e la sua prontezza per la sfida decisiva. “Farò del mio meglio, so che potrei giocare contro Sinner che sembra non perdere mai o contro Medvedev che qui a Roma ha già vinto. Ma sono pronto per giocare questa finale”, ha dichiarato il norvegese, in attesa di conoscere il suo avversario.

Ruud ha inoltre ribadito il suo apprezzamento per l’Italia: “Amo molto l’Italia, come non posso farlo. Ci sono tanti motivi: cibo, arte...”.

Il prestigioso Masters 1000 di Roma

La semifinale ha evidenziato la netta superiorità di Casper Ruud, anche grazie a una maggiore freschezza fisica rispetto a Luciano Darderi, provato dalla fatica accumulata. Gli Internazionali d’Italia a Roma sono un evento di categoria Masters 1000, tra i più prestigiosi del circuito tennistico internazionale. La finale, che vedrà protagonista Ruud, si disputerà domenica sul campo centrale del Foro Italico.