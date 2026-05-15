Sarà Daniil Medvedev l’avversario di Jannik Sinner nella semifinale degli Internazionali d’Italia. Il tennista russo ha conquistato il pass per il penultimo atto del torneo superando lo spagnolo Martin Landaluce al termine di una sfida combattuta, chiusa con il punteggio di 1-6, 6-4, 7-5 dopo 2 ore e 23 minuti di gioco. Medvedev affronterà dunque domani il numero uno del mondo sul Centrale del Foro Italico.

La cronaca del match

L'inizio del match è stato in salita per il russo. Nel primo set, Medvedev ha ceduto nettamente il parziale per 1‑6, mostrando numerosi errori e poca concentrazione.

Di contro, il giovane Landaluce, classe 2006, ha sfoderato un gioco brillante e aggressivo, conquistando il set d'apertura con autorità e mettendo in seria difficoltà l'esperto avversario.

La reazione di Medvedev non si è fatta attendere. Con determinazione, il russo ha ritrovato il suo ritmo, aggiudicandosi il secondo set per 6‑4. La partita è proseguita su ritmi elevati, con entrambi i giocatori che lottavano punto su punto. Nel set decisivo, il terzo, l'esperienza del russo ha giocato un ruolo cruciale. Medvedev si è imposto per 7‑5, completando una rimonta che ha evidenziato la sua resilienza e capacità di gestire la pressione nei momenti chiave. Per il giovane Landaluce, la tensione del momento potrebbe aver influito sulla prestazione finale, nonostante l'ottima prova complessiva offerta.

L'attesa semifinale contro Sinner

Grazie a questa importante vittoria, Daniil Medvedev si è garantito l'accesso alle semifinali del torneo romano. Il suo prossimo avversario sarà il numero uno del mondo, l'italiano Jannik Sinner. L'incontro, che si preannuncia emozionante e tra i più attesi del torneo, si disputerà domani sul campo Centrale del Foro Italico. Sarà una sfida imperdibile tra due protagonisti assoluti del tennis mondiale, con Medvedev che cercherà di replicare la sua performance di rimonta anche contro il favorito del pubblico e della classifica.