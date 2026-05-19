A sole due settimane dall’inatteso esonero da Orlando, Jamahl Mosley si è rapidamente assicurato un nuovo prestigioso incarico, venendo ufficialmente nominato capoallenatore dei New Orleans Pelicans. Il tecnico, all'età di 47 anni, era stato sollevato dall’incarico con i Magic il 4 maggio, in seguito alla sconfitta in gara 7 al primo turno dei playoff contro i Detroit Pistons. Questa rapida transizione lo vede ora siglare un contratto quinquennale con la franchigia della Louisiana, un segnale di grande fiducia da parte della dirigenza dei Pelicans dopo la recente delusione dei playoff.

L'esperienza di Mosley con gli Orlando Magic

Mosley conclude la sua esperienza con gli Orlando Magic dopo un quinquennio intenso, durante il quale è riuscito a guidare la squadra ai playoff per ben tre stagioni consecutive. Nonostante questi risultati positivi in termini di accesso alla post-season, i Magic non sono mai riusciti a superare il primo turno, un limite che ha probabilmente influito sulla decisione del suo esonero. L’ultima eliminazione è stata particolarmente significativa e amara: la serie contro i Pistons, che i Magic avevano inizialmente condotto con un rassicurante vantaggio di 3-1, si è drammaticamente conclusa con una rimonta avversaria e la decisiva sconfitta al settimo incontro.

Il bilancio complessivo di Mosley alla guida di Orlando si attesta su 189 vittorie e 221 sconfitte, con la squadra che ha comunque conquistato due volte la Southeast Division sotto la sua gestione.

Il nuovo capitolo con i New Orleans Pelicans

La scelta dei New Orleans Pelicans di affidare la panchina a Jamahl Mosley segna un nuovo corso per la franchigia, rappresentando il terzo allenatore selezionato da quando Joe Dumars ha assunto il ruolo di vicepresidente esecutivo delle operazioni di basket. La dirigenza ha optato per Mosley preferendolo a una rosa di altri candidati di spicco, tra cui l’interino James Borrego, Darvin Ham, Rajon Rondo e Steve Hetzel. Il nuovo tecnico eredita un roster promettente e dinamico, che include talenti di punta come Zion Williamson, Trey Murphy e Dejounte Murray, affiancati da giovani prospetti di alto livello come Derik Queen e Jeremiah Fears, entrambi selezionati al primo giro del draft 2025.

L'obiettivo è chiaro: costruire una squadra competitiva e vincente.

Le qualità di leadership e la visione di Joe Dumars

La nomina di Mosley chiude definitivamente la candidatura di James Borrego per il ruolo a tempo pieno, il quale aveva guidato i Pelicans come interino per 70 partite, registrando un record di 24 vittorie e 46 sconfitte e mancando i playoff per il secondo anno consecutivo. Joe Dumars, nel commentare la scelta, ha fortemente evidenziato come Jamahl Mosley abbia saputo guadagnare un tremendo rispetto in tutta la NBA. Questo riconoscimento deriva dalla sua comprovata leadership, dalla sua ineccepibile professionalità e dalle solide e durature relazioni che è in grado di instaurare sia con i giocatori che con lo staff tecnico.

Le sue squadre, ha aggiunto Dumars, sono un chiaro riflesso del suo stile e della sua filosofia di gioco, caratterizzate da "intensità difensiva, impegno costante, meticolosa preparazione e una dedizione incrollabile a giocare nel modo giusto", elementi fondamentali per il successo nel basket professionistico.