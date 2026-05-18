La Juventus ha subito un pesante scivolone in casa contro la Fiorentina, compromettendo seriamente le sue ambizioni nella corsa alla Champions League. Il tecnico Luciano Spalletti ha espresso un’autocritica netta e diretta, affermando: “Partita pessima, io sono il primo a mettermi in discussione”. Questa dichiarazione sottolinea la gravità del momento per la squadra bianconera, che si trova ora ad affrontare le conseguenze di una prestazione giudicata ampiamente insufficiente.

Il tracollo in campo e l'analisi di Spalletti

La sconfitta per 2-0 contro la Fiorentina ha fatto precipitare la Juventus al sesto posto in classifica, mettendo a serio rischio la qualificazione alla prossima edizione della Champions League.

Spalletti ha definito il risultato come “bruttissimo”, evidenziando come la squadra abbia giocato “sotto il nostro livello e le nostre possibilità”. Il tecnico ha assunto piena responsabilità per la prestazione, dichiarando: “Se oggi la squadra non reagisce da un punto di vista mentale, sono il primo colpevole. Devo analizzare prima di tutto me stesso e poi vado ad analizzare i calciatori”.

In un’ulteriore riflessione, ha ribadito con forza il concetto di autoanalisi: “Prima di mettere in discussione i calciatori bisogna mettere in discussione me. Non siamo tutti morti, non è tutto finito anche se questo è un risultato bruttissimo”. Le sue parole evidenziano la volontà di proteggere la squadra, focalizzando l'attenzione sulla propria figura in un momento di grande difficoltà.

Il contesto della sconfitta e le sue implicazioni

Il ko interno con la Fiorentina è arrivato alla penultima giornata di campionato, un momento cruciale che rischia di far naufragare le speranze della stagione bianconera. Spalletti ha respinto con decisione l’idea di definire la partita come una “partita della vita”, etichettandola come un’espressione dannosa che tende a imprigionare mentalmente i giocatori. Ha sottolineato che, pur essendo consapevole delle ricadute economiche legate all’eventuale mancata qualificazione alla Champions League, “parlare di partita della vita o della morte o della guerra non va bene: sono partite di calcio e i calciatori ne risentono forzatamente”. Questa prospettiva mira a stemperare la pressione eccessiva, pur riconoscendo l'importanza del risultato.

Pressione mentale e la responsabilità del tecnico

La sconfitta contro la Fiorentina ha messo in luce limiti caratteriali che sembrano persistere da tempo all'interno della squadra. Il tecnico si trova ora sotto una pressione significativa, con una resa dei conti imminente con la dirigenza, in particolare con il direttore sportivo Comolli. Spalletti ha assunto un ruolo centrale nella gestione della pressione mentale, affermando di conoscere se stesso da 68 anni e di aver fatto tutto il possibile per preparare la squadra. Nonostante gli sforzi del tecnico, la prestazione complessiva è stata giudicata inadeguata sotto numerosi aspetti, sollevando interrogativi sulla capacità di gestire i momenti decisivi e sulla reazione della squadra di fronte alle aspettative.