Jannik Sinner rafforza in maniera significativa la sua leadership nel ranking Atp, assicurandosi il posto di numero uno al mondo grazie alla recente vittoria agli Internazionali d'Italia. Questo successo, il sesto Masters 1000 consecutivo e il quinto nel 2026, ha permesso all'azzurro di portare il suo vantaggio su Carlos Alcaraz a ben 2.740 punti. Lo spagnolo, attualmente fermo per un infortunio al polso, non ha potuto difendere i 1.000 punti conquistati un anno fa al Foro Italico, contribuendo così all'allungo di Sinner.

Con i 1.000 punti ottenuti a Roma, Sinner è salito a quota 14.700 punti, mentre Alcaraz insegue a 11.960.

Tale margine garantisce a Sinner la permanenza in vetta alla classifica mondiale indipendentemente dai risultati che otterrà nei prossimi appuntamenti cruciali della stagione, inclusi il Roland Garros e Wimbledon. Analizzando uno scenario virtuale, sottraendo i punti raccolti nel 2025 tra i due Slam, Sinner si troverebbe a 11.400 punti contro gli 8.160 di Alcaraz. Questo consoliderebbe un divario di 3.240 punti, un vantaggio che l'iberico non riuscirebbe a colmare nemmeno vincendo i tornei sull'erba del Queen's e di Wimbledon.

Sinner numero uno anche dopo Wimbledon

Il prossimo grande appuntamento è il Roland Garros, il secondo Slam della stagione che prenderà il via domenica prossima sulla terra rossa di Parigi.

Qui Carlos Alcaraz, campione uscente, non potrà difendere il titolo a causa dell'infortunio, perdendo così i 2.000 punti della vittoria di un anno fa (ottenuta al quinto set proprio contro Sinner) e scendendo a quota 9.950. Sinner, invece, difenderà i 1.300 punti della finale raggiunta nel 2025. In caso di successo a Parigi, l'unico Slam che ancora manca alla sua collezione, l'italiano potrebbe raggiungere i 15.400 punti, ampliando il distacco su Alcaraz a ben 5.440 punti. La certezza di restare numero uno del mondo si estende anche dopo Wimbledon, dove Sinner si presenterà da campione in carica. Anche nella peggiore delle ipotesi, ovvero nessun successo da qui in avanti, Sinner manterrebbe un vantaggio di almeno 390 punti su Alcaraz, il quale dovrebbe tornare in campo a metà giugno.

Aggiornamenti nella Top-10 e gli italiani in classifica

La classifica Atp aggiornata presenta alcune variazioni nella Top-10. Alexander Zverev e Novak Djokovic conservano rispettivamente il terzo e quarto posto. Ben Shelton guadagna una posizione, salendo al quinto posto e superando Felix Auger-Aliassime, ora sesto. Daniil Medvedev sale al settimo posto (+2 posizioni), mentre Alexander Bublik fa il suo ingresso tra i primi dieci, attestandosi al decimo. Completano la Top-10 Taylor Fritz e Alex de Minaur. Tra gli italiani, oltre a Jannik Sinner saldamente al vertice, Lorenzo Musetti è undicesimo, Flavio Cobolli scende al dodicesimo posto e Luciano Darderi, semifinalista a Roma, raggiunge il suo best ranking al sedicesimo posto.

Con la vittoria a Roma, Jannik Sinner inizia la sua 72esima settimana in vetta al ranking mondiale, eguagliando Edberg all'undicesimo posto nella classifica di tutti i tempi per permanenza al numero uno.