Alla vigilia della cruciale semifinale di ritorno di Champions League contro il Paris Saint-Germain, il tecnico del Bayern Monaco, Vincent Kompany, ha ribadito con fermezza la volontà di non alterare l'identità tattica della sua squadra. Nonostante il risultato dell'andata, un pesante 5-4 che impone ai bavaresi di recuperare, Kompany ha escluso categoricamente stravolgimenti strategici. Dalla conferenza stampa all'Allianz Arena, il tecnico belga ha dichiarato: “Se volessi fare qualcosa di completamente diverso rispetto al solito sarebbe una scelta sciocca”.

Una posizione che riflette la sua convinzione nel mantenere l'approccio offensivo che ha contraddistinto il percorso del Bayern. Kompany ha inoltre espresso l'aspettativa che nemmeno il PSG modificherà il proprio stile di gioco, anticipando una sfida aperta e senza tatticismi eccessivi. L'obiettivo primario, ha concluso, è regalare ai tifosi un momento veramente indimenticabile.

La forza del legame con i tifosi

Il rapporto profondo tra la squadra e i suoi sostenitori è stato un punto chiave nelle dichiarazioni di Kompany. “La squadra ha un ottimo rapporto con i suoi tifosi. C’è la sensazione che vogliamo provare a raggiungere insieme questo prossimo traguardo”, ha sottolineato, evidenziando una sinergia fondamentale.

Il tecnico ha richiamato alla memoria i “momenti incredibili” già vissuti, che alimentano la fiducia dei tifosi nella capacità della squadra di replicare tali imprese. “Vogliamo rendere questo momento indimenticabile”, ha insistito Kompany, facendo leva sull'energia e il supporto dei 75.000 spettatori attesi allo stadio, un fattore che può rivelarsi determinante in una sfida di tale portata.

Dalla diffidenza iniziale alla finale

Riflettendo sul cammino intrapreso, Kompany ha ricordato come, all'inizio della stagione, fossero in pochi a credere che il Bayern Monaco avrebbe avuto la possibilità di qualificarsi per la finale di Champions League. “Ed invece eccoci qui”, ha affermato con orgoglio, sottolineando la resilienza e la determinazione della squadra.

L'allenatore belga si aspetta una “partita intensa”, un confronto in cui la sua formazione non rinuncerà al suo calcio propositivo, convinto che sia proprio questo stile a rappresentare la chiave per superare l'ostacolo parigino.

La linea del tecnico è stata pienamente avallata anche dal difensore Jonathan Tah. “Il nostro stile di gioco ci ha portato dove siamo ora. Quindi non credo che dobbiamo cambiare nulla, vogliamo giocare un calcio attraente e offensivo”, ha dichiarato Tah, ribadendo la coerenza filosofica del gruppo. Il difensore ha riconosciuto le notevoli esigenze fisiche e tattiche che tale approccio comporta, sia per il reparto arretrato che per gli attaccanti chiamati a contribuire alla fase difensiva.

Tuttavia, ha concluso con assoluta fermezza: “Questo è il nostro stile di gioco e non lo cambieremo”, confermando l'unità d'intenti all'interno della squadra in vista del cruciale appuntamento europeo.