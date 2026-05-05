Si conclude al primo turno degli Internazionali d'Italia il percorso di Lucia Bronzetti, che ha ceduto dopo una lunga battaglia di due ore e trentasei minuti contro la statunitense McCartney Kessler. La tennista italiana, entrata nel tabellone principale grazie a una wild card, è stata sconfitta con il punteggio di 6-3, 5-7, 6-4 dalla numero 50 del ranking WTA.

Il match, disputato sui campi del Foro Italico, ha visto Bronzetti lottare con grande determinazione, riuscendo a trascinare la sfida al terzo set dopo aver strappato il servizio all’avversaria per ben quattro volte consecutive nel secondo parziale.

Nonostante la reazione, la riminese ha incontrato significative difficoltà al servizio, perdendo la battuta in otto occasioni e ottenendo solo il 57% dei punti con la prima e un modesto 35% con la seconda. Sebbene Kessler abbia offerto quindici palle break, Bronzetti è riuscita a sfruttarne solo una parte, pagando caro il break subito nel decimo gioco del set decisivo.

Il percorso di Bronzetti e i numeri del match

Attualmente numero 173 del mondo, Bronzetti non calcava i campi del circuito maggiore dal torneo WTA 250 di Cluj, disputato lo scorso febbraio. La sconfitta contro Kessler segna la terza battuta d'arresto nelle ultime quattro partite per l’azzurra, che ha comunque mostrato sprazzi di buon tennis e una notevole capacità di reazione, in particolare nel corso del secondo set.

La statunitense Kessler, dal canto suo, prosegue il suo cammino nel torneo romano, forte di una prestazione solida che conferma il suo status di top 50 mondiale.

Le altre italiane in campo

La giornata degli Internazionali d’Italia ha registrato anche l’eliminazione di Jennifer Ruggeri, sconfitta in rimonta dalla turca Zeynep Sonmez con il punteggio finale di 4-6, 6-2, 6-2. Ruggeri, anch’essa in tabellone grazie a una wild card, aveva approcciato bene l'incontro aggiudicandosi il primo set, ma ha poi subito il ritorno dell’avversaria, che ha ribaltato il risultato. Il prestigioso torneo romano si conferma così un banco di prova impegnativo per le tenniste italiane, impegnate a cercare conferme e risultati importanti davanti al pubblico di casa.