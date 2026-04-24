Carlos Alcaraz non parteciperà agli Internazionali di Roma né al Roland Garros. Il tennista spagnolo, tra i primi del ranking mondiale, ha comunicato la sua decisione sui propri canali social. La scelta, ha spiegato, è stata presa dopo gli ultimi esami medici, evidenziando la necessità di un approccio prudente. "Dopo i risultati degli esami di oggi, abbiamo deciso di essere prudenti. È un momento duro per me, ma sono sicuro che torneremo più forti", ha dichiarato Alcaraz, puntando a un recupero completo.

L'infortunio al polso e le rinunce ai grandi tornei

La rinuncia di Alcaraz è diretta conseguenza di una lesione al polso destro, subita durante il torneo Godó. Questo infortunio lo aveva già costretto a saltare il torneo di Madrid. Ora, lo esclude da due importanti appuntamenti sulla terra battuta: il Masters di Roma e il Grand Slam francese, il Roland Garros.

Il tennista spagnolo ha spiegato che la priorità è la sua salute e il recupero completo, per non compromettere il resto della stagione. Già a Madrid aveva anticipato un approccio conservativo per non mettere a rischio il prosieguo dell’anno agonistico.

Le prospettive per il rientro in campo

Alcaraz, attuale numero due del mondo, ha chiarito la sua posizione nel comunicato diffuso sui social: "Dopo i risultati delle prove realizzate oggi, abbiamo deciso che la cosa più prudente è essere cauti e non partecipare a Roma e Roland Garros, in attesa di valutare l’evoluzione per decidere quando tornare in campo.

È un momento complicato per me, ma sono sicuro che usciremo più forti da questa situazione".

Il team del giocatore monitorerà le condizioni del suo polso per stabilire i tempi di rientro, garantendo un ritorno in campo in piena forma per i prossimi impegni.