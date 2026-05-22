Kimi Antonelli ha dominato l'unica sessione di prove libere del Gran Premio del Canada, quinta tappa del Mondiale di Formula 1, svoltasi a Montreal. Il pilota della Mercedes ha registrato il miglior tempo di 1’13"402, precedendo di 142 millesimi il compagno di squadra George Russell. Lewis Hamilton (Ferrari) è terzo, con un ritardo di 774 millesimi, mentre Charles Leclerc (Ferrari) è quarto a 953 millesimi.

La sessione è stata interrotta tre volte a causa di uscite di pista: Liam Lawson (Racing Bulls), Alex Albon (Williams), che ha avuto l’incidente tentando di evitare una marmotta, ed Esteban Ocon (Haas).

Per questo motivo i commissari hanno prolungato la durata oltre i sessanta minuti previsti.

I tempi e le posizioni

Antonelli ha stabilito il riferimento con il tempo di 1’13"402. Il compagno di squadra George Russell ha seguito con un distacco di 0"142. Lewis Hamilton (Ferrari) ha accusato un ritardo di 0"774, mentre Charles Leclerc (Ferrari) si è posizionato quarto con 0"953 di gap. Il campione del mondo Max Verstappen (Red Bull) si è piazzato a meno di un secondo da Antonelli. Le McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri hanno chiuso rispettivamente sesta e settima, con distacchi di 1"397 e 1"561. Tutti gli altri piloti hanno accusato ritardi superiori ai due secondi.

Le prospettive per il weekend

La prestazione di Antonelli conferma il suo ruolo di leader del Mondiale e rafforza le ambizioni della Mercedes in questo weekend canadese. Hamilton e Leclerc (Ferrari), pur mostrando segnali di competitività, restano indietro rispetto al ritmo imposto dalle "Frecce d'Argento".

Le interruzioni della sessione hanno reso più complessa la preparazione per i team, che hanno dovuto adattare le strategie in condizioni di pista variabili.

In sintesi, Kimi Antonelli ha "dettato legge" in questa sessione di prove libere, con George Russell che ha confermato il potenziale della Mercedes. La Ferrari, invece, dovrà colmare il gap prestazionale in vista delle qualifiche e della gara.