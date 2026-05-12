Un sogno che si avvera per Giulio Ciccone: il ciclista abruzzese ha indossato per la prima volta la Maglia Rosa al Giro d'Italia. Al termine della quarta tappa, con arrivo a Cosenza, il portacolori della Lidl-Trek ha condiviso le sue profonde sensazioni, evidenziando l'importanza di questo traguardo sia a livello personale che sportivo. "È una grandissima emozione la Maglia Rosa, è un colore speciale", ha dichiarato Ciccone, visibilmente commosso. "Ho sempre sognato di vestirla, anche solo per un momento, e l'ho sempre vista da vicino o magari indossata da qualche compagno.

Dentro di me ho veramente sognato di poterla indossare un giorno. Ho iniziato da bambino sognando di vestirla, quindi indossarla è un'emozione speciale".

Il neo-leader della classifica generale ha poi riflettuto sulle sfide future. "Non mollarla non dipende solo da me, però sicuramente proveremo a fare il nostro massimo. Io sto bene, quindi vediamo, giorno per giorno. Ora arrivano le tappe dure, quindi non sarà facile. Siamo tutti molto vicini, a pochi secondi", ha spiegato. L'emozione del momento è palpabile: "Oggi mi sento forse 100 chili più leggero perché, ripeto, era un po' un'ossessione, quindi è come se mi fossi tolto un peso. Però assolutamente non cambierà niente e correremo bene come abbiamo sempre fatto.

Ovviamente difenderla è il mio lavoro e non voglio lasciarla andare via perché mi piace. Proverò a fare il mio massimo, ma bisogna essere realisti: siamo tutti veramente a pochi secondi, quindi non è facile".

La quarta tappa: vittoria di Narváez e la Maglia Rosa di Ciccone

La quarta tappa del Giro d'Italia, la Catanzaro-Cosenza di 138 chilometri, ha visto il trionfo dell'ecuadoriano Jhonatan Narváez (UAE Emirates XRG). Il corridore ha preceduto in volata il venezuelano Orluis Aular (Movistar), conquistando una vittoria di prestigio. Grazie al suo piazzamento e ai distacchi maturati in classifica generale, Giulio Ciccone ha strappato la Maglia Rosa, portandosi in testa con un vantaggio di quattro secondi sullo svizzero Jan Christen (UAE Emirates XRG).

Il vincitore di giornata, Jhonatan Narváez, ha espresso tutta la sua soddisfazione: "Sono molto contento, ho lavorato duro per arrivare in buona forma a questo Giro e la squadra ha riposto molta fiducia in me. Cercheremo di goderci la giornata e domani sarà un altro giorno. Ieri, a cena con i miei compagni, ci chiedevamo cosa sarebbe successo su una salita di 40 minuti. Ebbene, la sorpresa è stata che ho pedalato con molta, molta forza. Hanno lavorato duramente oggi, questo è il ciclismo. Un altro giorno potremo lavorare per capire se possiamo vincere, se le cose andranno bene, quindi siamo contenti."

Prossimi appuntamenti: la sfida per la Maglia Rosa

La corsa rosa proseguirà con la quinta frazione, un percorso di 203 chilometri che collegherà Praia a Mare a Potenza.

La classifica generale si presenta ancora estremamente corta, con i principali contendenti racchiusi in un margine di pochi secondi. Giulio Ciccone sarà chiamato a difendere la sua Maglia Rosa nelle prossime tappe impegnative, che si preannunciano decisive per le sorti del Giro d'Italia. L'atmosfera tra gli appassionati e nel gruppo resta carica di aspettative, sia per l'avvincente lotta per la leadership sia per le potenziali sorprese che il percorso riserverà.