Il campione olimpico Marcell Jacobs è tornato a Roma per una cruciale sessione di test, svoltasi presso la pista del Centro Sportivo delle Fiamme Azzurre. Questa giornata è stata dedicata a rigorose prove di sprint, impiegando strumentazioni avanzate per un'analisi dettagliata di accelerazioni, velocità massime, distanze percorse e la ritmica complessiva della corsa. Ad affiancare l'atleta in questo percorso di valutazione e ottimizzazione erano presenti sia lo staff specializzato dell’Istituto di Medicina e Scienza dello Sport del Coni, sia il suo stimato allenatore, Paolo Camossi.

Jacobs ha descritto questo periodo come un momento estremamente importante della sua carriera. Riflettendo sull'anno appena trascorso, ha ammesso che non è stato "facile", ma ha sottolineato come le esperienze vissute gli abbiano "insegnato tanto". Ha definito l'attuale fase come una "stagione di transizione", un fondamentale periodo di avvicinamento a un biennio che si preannuncia di "grande importanza" per i suoi obiettivi futuri. L'atleta ha espresso la sua felicità per essere tornato nella capitale e per la qualità degli allenamenti in corso. Per la stagione in corso, l'ambizione è chiara: "mi piacerebbe vincere per la terza volta consecutiva il titolo europeo". Ha però ribadito un approccio pragmatico, focalizzato sul "lavorare settimana dopo settimana", consapevole che il calendario prevede "varie diverse gare importanti", tra cui il prestigioso Golden Gala.

I trionfi passati e l'orgoglio di rappresentare l'Italia

Nel ripercorrere i momenti salienti della sua carriera, Jacobs ha rievocato con emozione i due ori conquistati a Tokyo, definendoli l'apice che un atleta possa raggiungere e la realizzazione di un "sogno da bambino". Ha enfatizzato il profondo significato di "rappresentare l'Italia" e di "gareggiare con il tricolore sul petto", descrivendolo come un "orgoglio incredibile" che lo spinge a "dare sempre qualcosa in più". Ha inoltre menzionato l'esperienza delle Olimpiadi di Milano Cortina, percepite come "fantastica" per i risultati e i record ottenuti, sottolineando come i "Giochi in casa" si siano fatti sentire molto, anche se vissuti da spettatore, rendendo l'atmosfera "bellissima".

Un esempio e un mentore per le nuove generazioni

Jacobs ha poi commentato le parole di stima di Mattia Furlani, che lo ha indicato come un mentore e un esempio per i giovani atleti. Il campione ha accolto con favore questa "responsabilità", affermando: "Mi piace avere questa responsabilità". Si è descritto come "una persona normale, un atleta che è partito con mille difficoltà ed è riuscito ad arrivare sul tetto del mondo". Attraverso il suo percorso personale e sportivo, Jacobs intende dimostrare che "tutto è possibile", offrendo un messaggio di speranza e determinazione a chiunque persegua i propri sogni, nonostante gli ostacoli iniziali.

La giornata di test a Roma si configura dunque come un passaggio chiave nella preparazione dell'atleta azzurro.

Con uno sguardo fiducioso e determinato al futuro, Jacobs si concentra sulla stagione imminente e sugli importanti impegni internazionali, tra cui il Golden Gala e gli Europei, puntando a raggiungere nuovi e prestigiosi traguardi nel panorama dell'atletica mondiale.