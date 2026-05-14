La Lega Serie B ha ufficializzato le designazioni arbitrali per le attesissime gare di andata dei playout e delle semifinali dei playoff. Questi incontri, di fondamentale importanza per le sorti del campionato cadetto, sono in programma tra venerdì e domenica prossimi e vedranno scendere in campo i fischietti designati per garantire la massima regolarità e professionalità. Le nomine riguardano tre sfide chiave che definiranno il futuro di diverse squadre, tra permanenza in categoria e ambizioni di promozione.

Le designazioni arbitrali per le sfide decisive

Per la cruciale sfida di playout tra Bari e Suedtirol, fissata per venerdì 15 maggio alle ore 20:00, è stato designato l'arbitro Rapuano della sezione di Rimini. Sarà coadiuvato dagli assistenti Bahri e Rossi M., mentre Bonacina ricoprirà il ruolo di quarto ufficiale. La sala VAR vedrà all'opera Camplone, con Meraviglia in qualità di Avar, a supporto delle decisioni in campo. Questa partita è di vitale importanza per la permanenza nella categoria, rendendo la scelta del direttore di gara un elemento di grande attenzione.

Sabato 16 maggio, sempre alle ore 20:00, l'attenzione si sposterà sulla semifinale di andata dei playoff che vedrà affrontarsi Juve Stabia e Monza.

Per questo incontro è stato selezionato l'arbitro Ayroldi della sezione di Molfetta. Gli assistenti saranno Yoshikawa e Bianchini, con Mucera come quarto ufficiale. Il sistema VAR sarà gestito da Gariglio, affiancato da Camplone nel ruolo di Avar, per assicurare la correttezza di ogni azione di gioco in una gara che può indirizzare il cammino verso la Serie A.

Infine, la giornata di domenica 17 maggio, con fischio d'inizio alle ore 20:00, sarà dedicata all'altra semifinale di playoff tra Catanzaro e Palermo. La direzione di gara è stata affidata a Feliciani della sezione di Teramo. Ad assisterlo ci saranno Di Gioia, Cavallina e Turrini, mentre Pairetto e Piccinini saranno rispettivamente VAR e Avar.

Anche in questo caso, la posta in gioco è altissima, con entrambe le squadre che mirano a conquistare un vantaggio prezioso in vista della gara di ritorno per avvicinarsi al sogno della massima serie.

L'importanza delle scelte arbitrali nelle fasi finali

Queste partite rappresentano il culmine di un'intera stagione e sono momenti estremamente delicati. Il playout, in particolare, deciderà la permanenza di una squadra in Serie B, un obiettivo fondamentale per la pianificazione futura dei club. Le semifinali dei playoff, invece, sono il penultimo gradino verso la prestigiosa promozione in Serie A, un traguardo che può cambiare radicalmente la storia di una società. Le designazioni arbitrali, pertanto, sono state effettuate con la massima cura, riflettendo l'importanza di garantire un equilibrio imparziale e una professionalità impeccabile in queste sfide che definiranno il destino sportivo delle formazioni coinvolte.

La scelta di arbitri esperti e affidabili è cruciale per la regolarità e la credibilità del campionato.

Trasparenza e conferma delle designazioni

Le designazioni per Bari–Suedtirol, Juve Stabia–Monza e Catanzaro–Palermo, con Rapuano, Ayroldi e Feliciani come direttori di gara principali e i rispettivi team di collaboratori (assistenti, quarti ufficiali, VAR e Avar), sono state oggetto di attenta valutazione. Queste scelte, che mirano a garantire la massima correttezza e aderenza al regolamento, sono state ampiamente confermate, rafforzando la percezione di un processo decisionale trasparente e meticoloso. L'attenzione rivolta a ogni dettaglio in questa fase finale del campionato cadetto sottolinea l'impegno a tutelare l'integrità sportiva e a offrire uno spettacolo all'altezza delle aspettative, con la speranza che le decisioni in campo siano sempre chiare e ineccepibili.