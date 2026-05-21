La leggendaria calciatrice brasiliana Marta Vieira da Silva, all'età di 40 anni, è stata richiamata nella nazionale verdeoro per affrontare due prestigiose amichevoli contro gli Stati Uniti. Questo inatteso ritorno in campo, che ha suscitato grande entusiasmo, rappresenta la sua prima convocazione dopo la trionfale vittoria nella Coppa America 2025, disputata in Ecuador. La notizia conferma la straordinaria longevità e l'indiscusso valore di un'icona del calcio femminile mondiale.

Il Ritorno della Regina in Campo

Il commissario tecnico Arthur Elias ha deciso di includere la "Regina" Marta nella rosa delle convocate per i due importanti test match.

Le sfide contro la forte nazionale statunitense sono in programma il 6 giugno nella vibrante cornice di San Paolo e il 9 giugno nella suggestiva città di Fortaleza. Questa chiamata segna un momento significativo per la carriera della fuoriclasse, che torna a vestire la maglia della nazionale dopo l'affermazione continentale del Brasile in Ecuador. La sua presenza è vista come un elemento chiave per infondere esperienza e leadership alla squadra.

Una Carriera Costellata di Record e Traguardi

Nonostante avesse lasciato intendere un possibile ritiro dalla nazionale dopo la sconfitta per 1-0 contro gli Stati Uniti alle Olimpiadi di Parigi nell’agosto 2024, dichiarando che quella sarebbe stata "probabilmente" la sua ultima apparizione con la maglia del Brasile, Marta continua a stupire.

La sua carriera è un susseguirsi di successi ineguagliabili: sei volte è stata insignita del prestigioso premio FIFA come miglior giocatrice del mondo, un riconoscimento che ne testimonia la grandezza. Inoltre, detiene un record assoluto e impressionante: è la miglior marcatrice di tutti i tempi ai Mondiali, sia maschili che femminili, con ben 17 reti all'attivo, superando persino il tedesco Miroslav Klose. La prospettiva di una sua partecipazione ai Mondiali del 2027, che si terranno proprio in Brasile, la porterebbe a un traguardo storico: la settima apparizione in un torneo iridato, dopo le edizioni del 2003, 2007, 2011, 2015, 2019 e 2023. Un'eventualità che sottolineerebbe ulteriormente la sua leggenda nel panorama calcistico.

Strategia e Prospettive per i Mondiali 2027

La convocazione di Marta non è solo un omaggio a una carriera straordinaria, ma si configura anche come un segnale strategico forte in vista della Coppa del Mondo femminile del 2027, che il Brasile ospiterà. Il suo ritorno, dopo le precedenti dichiarazioni sul ritiro, è ampiamente interpretato come una mossa mirata a rafforzare l'esperienza, il carisma e la mentalità vincente della squadra in vista di un torneo casalingo di tale importanza. La sua leadership in campo e nello spogliatoio sarà fondamentale per guidare le compagne e affrontare al meglio le sfide che attendono la nazionale brasiliana in un appuntamento così atteso e prestigioso.