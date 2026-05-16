Daniil Medvedev ha commentato con franchezza la sua sconfitta in semifinale contro Jannik Sinner agli Internazionali d’Italia, sottolineando la notevole difficoltà di affrontare il tennista azzurro quando non si è al massimo della propria forma fisica e mentale.

Le dichiarazioni di Medvedev sulla sfida a Sinner

“Quando giochi contro Sinner e non riesci a dare il 110%, può capitare di perdere con un punteggio come 6-2. È estremamente difficile affrontarlo perché, per conquistare anche un solo punto, devi eseguire un numero elevato di colpi,” ha spiegato il tennista russo in conferenza stampa.

Ha poi aggiunto, riferendosi alla partita: “Lui ieri faceva molta fatica, ma è stata dura anche per me.” Con queste parole, Medvedev ha riconosciuto la solidità dell’avversario, capace di imporsi anche nei momenti di apparente difficoltà.

Medvedev ha proseguito, tracciando un paragone significativo: “È un po’ la stessa dinamica che si verifica quando si gioca contro Novak Djokovic – e spesso anche lui ha faticato contro di me. Quando un giocatore è sufficientemente bravo da poter competere con Jannik da fondo campo, poiché non esiste un altro approccio per vincere, si sa già che sarà una battaglia estenuante per entrambi. Ma il fatto che lui possa faticare non compromette la sua capacità di vincere.”

L'analisi del match e la proposta sul medical time-out

Analizzando la propria prestazione, Medvedev ha dichiarato: “Sono riuscito ad alzare il mio livello nel secondo set, mentre oggi la partita è stata un po’ troppo rapida.

Sono comunque contento di averci provato, salvando un paio di match point al servizio, e del livello di gioco raggiunto, anche se sono naturalmente deluso per la sconfitta.”

Riguardo al medical time-out richiesto da Sinner la sera precedente, che aveva generato alcune discussioni, Medvedev ha avanzato una proposta per evitare future polemiche: “La soluzione per prevenire situazioni simili è consentire i tre minuti di fisioterapia anche in caso di crampi. In questo modo, non ci sarebbe alcun problema se un giocatore dichiarasse di avere i crampi. Se fosse permesso ricorrere a cure mediche per i crampi, molte controversie verrebbero meno.”

Il contesto della semifinale agli Internazionali di Roma

La semifinale tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev si è disputata nell'ambito degli Internazionali BNL d’Italia, un prestigioso torneo Masters 1000 che si tiene al Foro Italico di Roma.

L'incontro ha rappresentato un confronto di alto livello tra due dei migliori giocatori del circuito. Il match è stato interrotto a causa della pioggia e ripreso il giorno successivo, un fattore che ha reso il confronto ancora più impegnativo per entrambi i contendenti, con Sinner che ha confermato il suo eccellente stato di forma sulla terra rossa.