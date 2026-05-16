La Sir Sicoma Monini Perugia ha compiuto un passo decisivo verso la gloria europea, assicurandosi un posto nella finale della Champions League maschile di pallavolo. La squadra umbra ha dominato la semifinale contro il PGE Projekt Varsavia, imponendosi con un netto 3-0 all'Inalpi Arena di Torino, in una prestazione che ha confermato il suo status di detentrice del titolo continentale.

I parziali del match, 25-19, 25-20, 26-24, testimoniano la superiorità di Perugia, che ha saputo gestire ogni fase della partita con determinazione e precisione. Ora, l'attesa è tutta per conoscere l'avversaria che emergerà dalla seconda semifinale, in programma questa sera, tra Aluron Warta Zawiercie e Ziraat Ankara.

La finalissima, che promette spettacolo e grandi emozioni, è fissata per domani sera alle 20:30.

Una semifinale dominata

Fin dalle prime battute all'Inalpi Arena di Torino, la formazione perugina ha imposto il proprio ritmo, dimostrando una netta superiorità tecnica e tattica. Il primo set si è chiuso con un eloquente 25-19, mettendo subito in chiaro le intenzioni della Sir Sicoma Monini. La squadra ha mantenuto alta la concentrazione anche nel secondo parziale, gestendo il vantaggio e chiudendo sul 25-20, senza concedere spiragli di recupero agli avversari polacchi.

Il terzo set ha offerto momenti di maggiore equilibrio e intensità, con il PGE Projekt Varsavia che ha tentato una reazione. Tuttavia, la solidità e la lucidità di Perugia hanno prevalso anche nei momenti cruciali, permettendo agli umbri di chiudere il parziale sul 26-24.

Questa vittoria ha sigillato non solo il risultato della partita, ma anche il meritato accesso alla finale di Champions League, coronando una prestazione impeccabile.

Perugia, una storia di successi europei

Questa finale rappresenta un traguardo significativo per il club, la terza finale europea nella sua storia. Perugia ha già vissuto l'emozione della finale nel 2017, quando fu sconfitta dallo Zenit Kazan, e ha poi assaporato la gioia della vittoria lo scorso anno, conquistando il titolo contro lo Zawiercie. Il ritorno a giocarsi il titolo continentale conferma la continuità e l'eccellenza raggiunta dalla squadra nel panorama della pallavolo europea.

La Sir Sicoma Monini si presenta a questo appuntamento con un palmarès stagionale già straordinario.

Dopo aver trionfato nel Mondiale per Club a dicembre e aver conquistato lo scudetto in Italia, la squadra punta ora al prestigioso bis in Champions League. L'obiettivo è replicare il successo dell'anno precedente, consolidando ulteriormente la propria egemonia. La Final Four, ospitata a Torino, si è rivelata un palcoscenico ideale per Perugia, che ha dimostrato di essere la grande favorita per la conquista del trofeo.

L'appuntamento con la storia è fissato per domani sera alle 20:30, quando la Sir Sicoma Monini Perugia scenderà in campo per lottare per il suo secondo titolo consecutivo nella massima competizione europea di pallavolo.