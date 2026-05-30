Il grande tennis torna protagonista sulla terra battuta di Parigi con una sfida che promette spettacolo ed equilibrio. A contendersi un posto nei quarti di finale del prestigioso WTA French Open saranno l'ucraina Elina Svitolina e la svizzera Belinda Bencic. L'incontro, valido per gli ottavi di finale del tabellone singolare femminile, è in programma sul suolo francese di Roland Garros nella mattinata di domenica 31 maggio, con orario di inizio fissato per le 09:00. La posta in palio è altissima: proseguire il cammino in uno dei quattro tornei più importanti della stagione e guadagnare punti fondamentali per la classifica mondiale.

Due stili di gioco diversi, due atlete di caratura internazionale pronte a darsi battaglia per un obiettivo comune.

Svitolina favorita per i bookmaker

Analizzando le quote proposte dai principali bookmaker, emerge un chiaro, seppur non schiacciante, favoritismo per Elina Svitolina. L'agenzia 10Bet quota la vittoria dell'ucraina a 1.55, mentre un successo di Belinda Bencic viene offerto a 2.35. Una valutazione simile arriva da Betfair, che propone la vittoria di Svitolina a 1.62 e quella della sua avversaria a 2.25. Questa differenza nelle quote suggerisce che, sebbene la giocatrice svizzera abbia tutte le carte in regola per impensierire l'avversaria, gli analisti ritengono che la maggiore consistenza di Svitolina sulla terra battuta e il suo attuale stato di forma le conferiscano un vantaggio significativo.

Il pronostico pende quindi dalla parte dell'ucraina, ma la quota di Bencic è sufficientemente bassa da indicare che il match potrebbe essere più combattuto del previsto.

Bencic più precisa, Svitolina più aggressiva

Lo stato di forma delle due giocatrici può essere approfondito analizzando le statistiche dei loro ultimi incontri. Elina Svitolina arriva a questa sfida dopo aver superato Tamara Korpatsch con un netto 6-2, 6-3. Dal suo match emerge il ritratto di un'atleta propositiva, che non ha paura di rischiare per comandare lo scambio. Lo dimostra il rapporto quasi in parità tra vincenti (28) ed errori non forzati (29). Sebbene non abbia messo a segno ace, la sua solidità si è vista nella gestione dei momenti delicati, salvando 7 delle 9 palle break concesse.

La sua efficacia in risposta è stata notevole, con una percentuale di conversione delle palle break del 67% (6 su 14), dato che evidenzia la sua capacità di mettere pressione costante all'avversaria. Tuttavia, la resa con la prima di servizio, ferma al 61% di punti vinti, rappresenta un'area su cui dovrà necessariamente migliorare.

Dall'altra parte, Belinda Bencic ha impressionato per la sua pulizia ed efficacia nel match vinto contro Peyton Stearns, chiuso con un identico 6-3, 6-3. La statistica più eloquente è il bilancio tra vincenti ed errori: solo 10 errori non forzati a fronte di 15 winners. Questa solidità è stata supportata da un servizio quasi impeccabile: ha vinto il 78% dei punti con la prima palla e il 65% con la seconda, concedendo solo tre palle break in tutto l'incontro.

La sua capacità di dominare i propri turni di battuta (l'89% dei game al servizio vinti) è stata la chiave del suo successo. La sua precisione e il basso numero di gratuiti la rendono un'avversaria estremamente difficile da scardinare.

Sfida tra Top Player

Il match degli ottavi di finale del Roland Garros vedrà confrontarsi due giocatrici che occupano stabilmente le zone alte della classifica mondiale, a conferma dell'alto livello tecnico atteso. Elina Svitolina si presenta a questo appuntamento da numero 7 del ranking WTA, con un bottino di 4315 punti. La sua posizione è rimasta invariata, a testimonianza di una stagione giocata su standard elevati e con grande continuità di rendimento. Poco più indietro si trova Belinda Bencic, attualmente alla posizione numero 11 della classifica mondiale con 3145 punti.

Anche per la tennista svizzera la classifica è stabile, segno di una presenza costante nelle fasi finali dei tornei più importanti. La vicinanza nel ranking aggiunge ulteriore pepe alla sfida, poiché una vittoria in uno Slam garantisce punti preziosi che potrebbero alterare gli equilibri nella Top 10 e nella corsa verso le WTA Finals di fine stagione.

La terra battuta di Parigi sarà il teatro ideale per questo scontro tra stili. La pazienza e la capacità di costruzione del punto di Svitolina si scontreranno con la potenza e la precisione dei colpi di Bencic. La chiave del match potrebbe risiedere nella capacità di una delle due di imporre il proprio tennis e di adattarsi meglio alle condizioni di gioco.

La svizzera dovrà massimizzare la resa del suo servizio per tenere a distanza una ribattitrice formidabile come l'ucraina, mentre Svitolina dovrà limitare il numero di errori gratuiti per non dare fiducia a un'avversaria che ha dimostrato una solidità quasi impeccabile nel turno precedente. Si prospetta una battaglia di nervi e di tattica, dove ogni piccolo dettaglio potrebbe spostare l'equilibrio.