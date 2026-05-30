Gli Oklahoma City Thunder si preparano ad affrontare una decisiva gara 7 delle finali di conference NBA contro i San Antonio Spurs, ma dovranno farlo senza uno dei loro elementi più influenti. Jalen Williams, noto anche come "J-Dub", è stato infatti dichiarato indisponibile a causa di un infortunio al bicipite femorale destro. Questo problema fisico lo ha tormentato per l'intera stagione e si è riacutizzato in modo significativo dopo la sesta partita della serie, ponendo fine alle sue speranze di contribuire in questo scontro cruciale.

L'assenza di Williams rappresenta un duro colpo per i Thunder.

Il giocatore aveva già saltato ben tre incontri di queste finali di conference a causa dello stesso problema muscolare. Il suo rientro in campo era avvenuto in gara 5, dove era partito dalla panchina, una situazione insolita per lui dal 2022. In quell'occasione, Williams aveva messo a segno tre punti e catturato quattro rimbalzi in sedici minuti di gioco. Tuttavia, il suo ritorno era stato giudicato da alcuni come forse troppo affrettato, una valutazione che ha trovato conferma nel fatto che il giocatore ha accusato nuovamente dolore subito dopo la sfida successiva. La sua indisponibilità priva i Thunder del cosiddetto "secondo violino", un ruolo di primaria importanza sia per la costruzione dell'attacco che per l'equilibrio difensivo della squadra, lasciando un vuoto difficile da colmare in un momento così delicato.

Il peso dell’attacco sulle spalle di Gilgeous-Alexander

Con Jalen Williams fuori dai giochi, la responsabilità dell’attacco degli Oklahoma City Thunder ricadrà in misura ancora maggiore sulle spalle di Shai Gilgeous-Alexander. L'MVP della squadra è il punto di riferimento offensivo indiscusso e dovrà guidare i suoi compagni in questa sfida decisiva. Sarà altrettanto fondamentale il contributo delle altre guardie del roster, in particolare di giocatori come Alex Caruso e Jared McCain, che hanno dimostrato di essere elementi preziosi e capaci di fare la differenza nel corso di questa intensa serie contro i San Antonio Spurs. La situazione attuale costringe la franchigia di Oklahoma City a rivedere profondamente le proprie rotazioni e a cercare nuove e efficaci soluzioni tattiche per contrastare gli avversari in una partita che vale l'accesso alle NBA Finals.

Una stagione difficile per Jalen Williams

Jalen Williams, alla sua quarta stagione con i Thunder, si era affermato come uno dei pilastri della squadra, mantenendo una media di 17,1 punti a partita durante la regular season. Le sue prestazioni lo avevano consolidato come un elemento chiave nel sistema di gioco di Oklahoma City. Tuttavia, i persistenti problemi al bicipite femorale hanno pesantemente limitato il suo rendimento e la sua presenza nei playoff, costringendolo a saltare diverse partite e a ridurre significativamente il suo impatto sul parquet. L’assenza forzata in gara 7 rappresenta, dunque, una perdita significativa per i Thunder, che dovranno affidarsi alla profondità e alla versatilità del proprio roster per cercare di conquistare l'accesso alle prestigiose Finals NBA. La squadra dovrà dimostrare grande carattere e coesione per superare questo ostacolo e raggiungere l'obiettivo finale.