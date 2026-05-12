Mercedes è stata individuata da Renault come l'acquirente preferito per l'acquisizione di una quota di minoranza nel team Alpine di Formula 1. Nonostante questa preferenza, nessuna decisione definitiva è stata ancora presa sull'investimento. La quota in questione, pari al 24% del capitale, è quella messa in vendita da Otro Capital, che l'aveva acquistata nel 2023 in un'operazione che aveva valutato Alpine circa 900 milioni di dollari. Questo valore è aumentato sensibilmente negli ultimi anni.

Nonostante l'interesse manifestato anche da un consorzio che include Christian Horner, Renault, proprietaria di Alpine, ha da alcuni mesi indicato Mercedes come investitore privilegiato.

Attualmente, Mercedes Grand Prix Limited – la società che controlla il team Mercedes di Formula 1 (composta da Mercedes-Benz, Ineos e Toto Wolff) – sta valutando l'opportunità di investimento. Tuttavia, un accordo sul valore attuale della quota non è stato ancora raggiunto.

Il legame strategico tra Alpine e Mercedes

La potenziale acquisizione di una quota di minoranza da parte di Mercedes si inserisce in una consolidata collaborazione tecnica. Mercedes, infatti, fornisce già ad Alpine le power unit, grazie a un accordo siglato per la stagione in corso. Questa fornitura sottolinea un'alleanza tecnologica preesistente che potrebbe essere rafforzata da un legame azionario. Oltre ad Alpine, Mercedes estende la sua fornitura di propulsori anche a McLaren e Williams, consolidando la sua posizione di fornitore chiave nel paddock della Formula 1.

Contesto degli investitori e la situazione di Alpine

Oltre a Mercedes, tra i gruppi interessati all'acquisizione della quota di minoranza figura anche un consorzio che include Christian Horner, ex team principal di Red Bull, licenziato lo scorso luglio dopo vent'anni e otto titoli piloti conquistati. Alpine ha confermato che Otro Capital ha avviato colloqui preliminari per la cessione della propria quota e che il team riceve regolarmente manifestazioni di interesse da potenziali investitori. Sul fronte sportivo, la stagione attuale vede Alpine competere con i motori Mercedes, dopo che lo scorso anno la squadra si è classificata ultima nel mondiale costruttori. I test pre-stagionali sono in programma a Barcellona.