I Los Angeles Lakers sono stati eliminati dai playoff NBA al secondo turno, subendo un pesante 4-0 dagli Oklahoma City Thunder. La sconfitta decisiva in Gara 4 (115-110 in California) segna la fine della stagione e apre interrogativi sul futuro di LeBron James, che ha chiuso la partita con 24 punti e 12 rimbalzi.

Il fuoriclasse quarantunenne, alla sua ventitreesima stagione, è ora senza contratto per il prossimo anno e non ha escluso il ritiro. Dopo la sconfitta, LeBron James ha dichiarato: "Non so cosa mi riserva il futuro. Farò un passo indietro, parlerò con la mia famiglia, analizzerò le cose e, quando sarà il momento, saprete cosa ho deciso".

Durante l'anno, James non aveva mai affrontato il tema del suo futuro, ma ora le voci di mercato lo accostano a un ritorno a Cleveland o ai Golden State Warriors per una passerella finale.

Il ruolo inedito di LeBron James

Nella stagione, LeBron James è stato selezionato per il suo ventiduesimo All-Star Game consecutivo e ha dovuto adattarsi a un ruolo inedito come terza opzione offensiva, dietro Luka Dončić e Austin Reaves. Il campione ha commentato: "Sono stato messo in alcune posizioni che non avevo mai ricoperto in carriera... Non sono mai stato una terza opzione nella mia vita. Essere in grado di prosperare in quel ruolo e poi tornare a quello a cui ero abituato, guidando la squadra in circostanze estreme, è stato piuttosto interessante a questo punto della mia carriera".

Durante la stagione regolare, James ha mantenuto una media di 20,9 punti, 7,2 assist e 6,1 rimbalzi. Nei playoff, le sue cifre sono salite a 23,2 punti, 7,3 assist e 6,7 rimbalzi. Luka Dončić non ha partecipato ai playoff per un infortunio al bicipite femorale, mentre Austin Reaves ha saltato diverse partite stagionali per un problema muscolare.

I Cleveland Cavaliers pareggiano la serie

Nell'altra sfida dei playoff NBA, i Cleveland Cavaliers hanno pareggiato la serie 2-2 contro i Detroit Pistons, vincendo Gara 4 per 112-103. Il protagonista assoluto è stato Donovan Mitchell, autore di 43 punti, di cui 39 negli ultimi due quarti. Caris LeVert (24 punti) e Cade Cunningham (19) non sono bastati ai Pistons, che ospiteranno Gara 5.

Tornando ai Lakers, anche Austin Reaves ha commentato la stagione: "È stato divertente... molte cose non sono andate per il verso giusto, ma nessuno ha mollato nello spogliatoio o nell’organizzazione. Tutti sono rimasti uniti". Con la stagione dei californiani conclusa, l'attenzione si sposta ora sulle decisioni di LeBron James, che dovrà valutare se continuare la sua straordinaria carriera o appendere le scarpe al chiodo.