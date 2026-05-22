Il mondo della boxe italiana piange la scomparsa di Francesco De Piccoli, il “Gigante buono” e campione olimpico dei pesi massimi a Roma ’60. Il pugile veneziano si è spento all'età di 89 anni. La notizia è stata diffusa dalla Federazione Pugilistica Italiana (FPI), che ha espresso profondo cordoglio e ha disposto un minuto di silenzio su tutti i ring italiani nel fine settimana, in sua memoria.

Il trionfo olimpico a Roma 1960

Nato a Venezia, Francesco De Piccoli fu il primo pugile italiano a conquistare la medaglia d’oro olimpica nella categoria dei pesi massimi.

Questo storico successo avvenne ai Giochi Olimpici di Roma del 1960. In finale, De Piccoli mise al tappeto il sudafricano Daan Bekker in soli novanta secondi, una vittoria che lo consacrò tra i grandi del pugilato.

Carriera post-olimpica e il ritiro

Dopo il trionfo olimpico, la carriera professionistica di De Piccoli non ebbe il medesimo successo. Nonostante un numero limitato di sole quattro sconfitte, il pugile veneziano si ritirò a soli ventotto anni. Questa decisione fu in parte dovuta alla sua scarsa propensione ad incassare i colpi, un fattore che gli impedì di raggiungere i grandi incontri nel circuito professionistico. Lontano dal ring, De Piccoli scelse una vita più riservata, dedicandosi alla gestione di un’autoscuola a Mestre.

Nonostante il ritiro, la sua gloria olimpica non fu dimenticata. Due anni dopo i Giochi, un suo incontro disputato a Roma attirò ben quindicimila spettatori, un'affluenza straordinaria per l'epoca. Il presidente della Federazione Pugilistica Italiana, Flavio D’Ambrosi, ha ricordato De Piccoli con parole significative: “Continuerai a boxare sempre nei nostri cuori”, confermando il minuto di silenzio in suo onore su tutti i ring italiani.

L'eredità del campione e il ricordo

La scomparsa di Francesco De Piccoli, all'età di 89 anni, evidenzia il suo ruolo di pioniere come primo italiano a vincere l'oro olimpico tra i pesi massimi a Roma 1960. Il suo percorso viene spesso paragonato a quello di altri campioni di quell'edizione, come Nino Benvenuti, anch'egli medaglia d'oro.

Tuttavia, le loro carriere post-olimpiche seguirono traiettorie diverse: Benvenuti ebbe un grande successo nel professionismo, mentre De Piccoli scelse il ritiro, pur mantenendo un posto d'onore nella memoria degli appassionati.

Il tributo della Federazione Pugilistica Italiana, con il minuto di silenzio disposto su tutti i ring del paese, è una chiara dimostrazione del rispetto e dell'affetto che il movimento pugilistico italiano continua a nutrire per il suo "Gigante buono", simbolo di gloria sportiva.