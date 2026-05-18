Apprensione ai test della MotoGP sul circuito di Montmelò, in Catalogna. La sessione, caratterizzata da tre partenze e due bandiere rosse, ha visto i piloti Alex Marquez e Johann Zarco coinvolti in gravi cadute, entrambi trasportati in ambulanza. Nonostante la dinamica preoccupante degli incidenti, i due hanno prontamente rassicurato i tifosi sulle proprie condizioni.

Alex Marquez è stato protagonista di un violento tamponamento con la KTM di Pedro Acosta, rallentata da un guasto elettrico. Il pilota spagnolo ha riportato la frattura della clavicola destra, già operata in serata all'Hospital General de Catalunya, e una frattura a una vertebra cervicale, il cui trattamento sarà valutato nei prossimi giorni.

Marquez ha tranquillizzato i fan sui social; i tempi di recupero restano incerti.

Zarco e Martin: le condizioni

Anche Johann Zarco, pilota Honda, è stato coinvolto in una caduta con esiti seri. Dopo aver tamponato Marini, Zarco è rimasto incastrato con la gamba sinistra nella Ducati di Bagnaia. Accertamenti hanno rivelato lesioni ai legamenti crociati, al menisco e al perone. Dopo aver trascorso la notte in osservazione, Zarco è rientrato in Francia per consultare specialisti. Ha rassicurato i fan via social: "È stata più la paura che il dolore".

Durante le prove del mattino, Jorge Martin è caduto alla curva 7, recandosi in ospedale per accertamenti (gomito sinistro e perone destro), che fortunatamente hanno escluso fratture.

Nel pomeriggio, una pioggia intensa ha indotto Aprilia, seguita da Ducati, Yamaha, KTM e Honda, a interrompere i test, chiudendo anticipatamente le attività.

Acosta il più veloce, pioggia ferma i test

Nonostante le interruzioni, la giornata ha visto Pedro Acosta registrare il miglior tempo con 1'38"767. Seguono Fabio Quartararo (Yamaha, +0.064), Enea Bastianini (+0.117) e Maverick Vinales (+0.190), entrambi su KTM. Francesco Bagnaia decimo (+552 millesimi). La pioggia ha di fatto congelato la classifica, costringendo i team ad abbandonare la pista.

La sessione di test ha registrato una partecipazione ridotta per assenze e infortuni. L'attenzione si concentra ora sul recupero dei piloti coinvolti e sulle prossime sfide del campionato, con i team impegnati nelle evoluzioni regolamentari e tecniche della MotoGP.