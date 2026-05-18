Il team principal della Mercedes, Toto Wolff, ha annunciato che la scuderia è pronta a rispondere ai progressi dei rivali in Formula 1, introducendo il primo pacchetto di aggiornamenti stagionali in occasione del Gran Premio del Canada a Montreal. Questa mossa strategica arriva dopo che, nella recente gara di Miami, la Mercedes aveva apportato solo modifiche minime, mentre concorrenti come McLaren, Ferrari e Red Bull avevano significativamente aggiornato le proprie vetture, riducendo il divario prestazionale in testa al gruppo.

Wolff ha sottolineato l'importanza di questa reazione: “Andiamo in Canada pronti a ritrovare un ritmo regolare di gare.

I nostri concorrenti hanno fatto un passo avanti a Miami e dobbiamo rispondere; sette Gran Premi in dieci weekend prima della pausa estiva sono un'opportunità per farlo e costruire slancio”. Il manager austriaco ha poi ribadito la necessità di concretizzare le aspettative in pista: “Portiamo il nostro primo pacchetto di aggiornamenti dell'anno a Montréal, ma sappiamo che la prestazione è tale solo quando viene dimostrata in pista”.

La leadership e l'equilibrio in una stagione lunga

Nonostante la stagione sia ancora nelle sue fasi iniziali, con appena quattro gare disputate, la Mercedes mantiene salda la leadership sia nella classifica piloti che in quella costruttori. Il giovane Kimi Antonelli, in particolare, si distingue con tre vittorie consecutive ottenute partendo dalla pole position, che gli hanno permesso di accumulare un vantaggio di venti punti sul compagno di squadra George Russell nella classifica piloti.

Wolff ha tuttavia esortato il team a mantenere la calma e la prospettiva: “Siamo solo a quattro gare dall'inizio della stagione. C'è ancora un lungo anno davanti e, sebbene questo sia un weekend importante, non deciderà alcun risultato. Resteremo equilibrati, continueremo a imparare ed eseguiremo ogni weekend al meglio delle nostre possibilità. Non ci esalteremo troppo nei momenti positivi né ci abbatteremo in quelli difficili; questo vale tanto per i nostri piloti quanto per il resto della squadra”.

La gestione della pressione su Kimi Antonelli

Con le aspettative che crescono esponenzialmente attorno al talento di Kimi Antonelli, Wolff ha evidenziato l'importanza di fornirgli un ambiente sereno e protetto per la sua continua crescita.

“La cosa più semplice è assicurarsi che mantenga i piedi per terra qui nel team”, ha spiegato Wolff, riconoscendo il ruolo fondamentale dei genitori del pilota nel mantenerlo concentrato. Il team principal ha inoltre posto l'accento sulla notevole pressione mediatica che Antonelli sta affrontando in Italia, specialmente ora che l'attenzione sportiva nazionale si divide tra lui e il tennista Jannik Sinner: “Ci sono molte richieste per il suo tempo – dai media, dagli sponsor – e sta a noi mantenere il freno a mano su questo”.

Il Gran Premio del Canada si configura quindi come un appuntamento cruciale per la Mercedes, chiamata non solo a validare l'efficacia dei nuovi aggiornamenti, ma anche a gestire le dinamiche interne e la pressione esterna in una stagione che si preannuncia estremamente combattuta.