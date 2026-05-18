La capitale ha ospitato un evento di straordinario impatto: la Roma International Freestyle Cup OPES 2026, che per due intense giornate ha trasformato Castel Romano nel palcoscenico del calcio freestyle. Questa disciplina, un'autentica forma d'arte acrobatica ed erede del calcio da strada nato negli anni Novanta, ha richiamato oltre cinquanta atleti internazionali da Paesi come Polonia, Germania, Lussemburgo, Camerun, Congo, Ucraina, Estonia, Inghilterra, Vietnam, Belgio e Algeria. Le loro performance, ricche di tricks e combinazioni spettacolari, sono state valutate da una giuria d'eccezione, composta dagli ex campioni Szymo Skalski, Michal Rycaj e Dario Piantadosi.

Quest'ultimo, responsabile del settore nazionale calcio freestyle di Opes, ha anche organizzato l'evento con l'Asd Scuola Calcio Freestyle di Roma.

Le sfide e i campioni

La competizione ha offerto diverse formule di gara. Il classico uno contro uno ha visto gli atleti sfidarsi con tricks e combinazioni spettacolari. Una novità è stata la gara due contro due, riservata a team della stessa nazionalità.

Nella gara individuale, ha trionfato Denis Popovichenko, seguito da Michal Brzezik e Benjamin Akbari. In ambito nazionale, il successo è andato a Davide Pisani, che ha preceduto Stefano Ghidoni e Mariano Olino. Nel due contro due, hanno vinto Michal Brzezik e Olivier Grodecki. Infine, nella promettente categoria Under 14, si è imposto James Taylor, davanti a Riccardo Iacobelli e Gianmarco Lombardi.

Il successo nelle parole dell'organizzatore

Dario Piantadosi, organizzatore dell'evento, ha espresso grande soddisfazione: “È stato davvero un grande spettacolo – ha dichiarato – e siamo orgogliosi di aver portato ancora una volta sul palco questi campioni da tutto il mondo”.

La crescita globale del calcio freestyle

La Roma International Freestyle Cup OPES 2026 si inserisce in un contesto internazionale in crescita. Il calcio freestyle è riconosciuto come sport e arte dalla World Freestyle Football Association, l'organismo che ne governa lo sviluppo globale. Questa associazione è attiva in 119 Paesi e organizza competizioni ufficiali come il World Freestyle Football Championship e le qualificazioni regionali Pulse Series, testimoniando la sua diffusione mondiale.