Prosegue senza soste il cammino dell'Italia agli Europei Under 18 femminili in corso tra Riga, in Lettonia, e Vilnius, in Lituania. La formazione allenata da Stefano Gregoris ha conquistato la quarta vittoria consecutiva nella Pool I, mantenendo il primato a punteggio pieno grazie al successo ottenuto contro la Polonia. Il prossimo appuntamento è in programma oggi (lunedì 6 luglio) alle ore 19.00 italiane, quando le azzurrine affronteranno le padrone di casa della Lettonia. Si tratta di un'altra sfida importante nella corsa alla qualificazione, con l'obiettivo di confermare il percorso fin qui costruito e consolidare il primo posto nel girone.

Italia-Lettonia: il match in diretta streaming

La Lettonia arriva all'appuntamento dopo aver raccolto finora tre punti, conquistati nella vittoria contro l'Islanda. Nonostante una classifica che vede l'Italia partire con i favori del pronostico, il confronto richiederà attenzione anche per il fattore campo, con le padrone di casa che potranno contare sul sostegno del pubblico di Riga. Per le azzurrine sarà fondamentale mantenere il livello di continuità mostrato nelle prime quattro uscite della competizione, cercando di imporre il proprio gioco fin dalle prime battute. La partita tra Italia e Lettonia sarà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube ufficiale della CEV European Volleyball Confederation, che trovate di seguito.

Il successo contro la Polonia

L'Italia si presenta alla sfida con la Lettonia dopo aver superato la Polonia con il punteggio di 3-0 (25-16, 25-19, 25-12), confermando il buon momento di forma evidenziato dall'inizio del torneo. La formazione di Stefano Gregoris ha gestito la partita con continuità, limitando gli errori diretti, soltanto tredici nell'arco dei tre set, e facendo valere la propria efficacia nei fondamentali. Le azzurrine hanno infatti prevalso sia a muro, con un parziale di 12-6, sia al servizio, chiudendo il confronto con cinque ace contro nessuno delle avversarie. Sul piano individuale la miglior realizzatrice è stata Anita Tessariol con 16 punti e il 52% in attacco, mentre Bianca Legrenzi si è distinta a muro, mettendo a segno nove punti nel fondamentale.