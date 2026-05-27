Gli Oklahoma City Thunder hanno compiuto un passo decisivo verso le finali NBA, superando i San Antonio Spurs con un netto punteggio di 127-114 in gara 5 della serie. Questo successo porta i detentori del titolo in vantaggio per tre a due, a un passo dal traguardo.

La partita, disputata sul campo di casa dei Thunder, ha visto brillare i protagonisti. Shai Gilgeous-Alexander si è distinto con trentadue punti, affiancato da Alex Caruso (22) e Jared McCain (20). Sul fronte degli Spurs, Victor Wembanyama ha messo a segno venti punti, ma la sua prestazione è stata meno incisiva del solito.

Thunder a un passo dalla finale NBA

Il successo in gara 5 proietta Oklahoma City a un passo dalle finali NBA, dove attendono i New York Knicks. La prossima sfida, gara 6, si disputerà a San Antonio venerdì, ultima opportunità per gli Spurs di prolungare la serie e tentare la rimonta.

La gara è stata caratterizzata da un ritmo elevato e da un attacco efficace dei Thunder, che hanno sfruttato al meglio le occasioni create dai realizzatori, mostrando energia e concentrazione.

Il percorso dei Thunder e la sfida finale

Gli Oklahoma City Thunder, campioni in carica, dimostrano solida determinazione anche in questi playoff. Hanno gestito la pressione nei momenti chiave, affidandosi all’esperienza dei leader e alla crescita dei giovani talenti.

Dall’altra parte, i San Antonio Spurs cercheranno di sfruttare il fattore campo in gara 6 per riportare la serie in parità e giocarsi il tutto in gara 7.

La vincente della serie tra Thunder e Spurs affronterà in finale i New York Knicks, già qualificati dopo aver superato la loro avversaria nella Eastern Conference. L’attesa per gara 6 è alta, con le squadre pronte a dare il massimo per l’ultimo atto NBA.