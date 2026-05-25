Jasmine Paolini ha brillantemente superato Dayana Yastremska, assicurandosi l'accesso al turno successivo del prestigioso Roland Garros. L'azzurra, attuale numero 13 del ranking WTA, ha dominato l'incontro disputato sui campi parigini, imponendosi sulla tennista ucraina, numero 45 della classifica mondiale, con un netto punteggio di 7-5 6-3. Questa solida vittoria permette a Paolini di proseguire con determinazione il suo cammino nel torneo francese, confermando le aspettative della vigilia.

La partita ha avuto un inizio equilibrato, con entrambe le giocatrici che cercavano di imporre il proprio ritmo.

Tuttavia, la maggiore solidità e la capacità di Paolini di gestire i momenti cruciali hanno fatto la differenza. L'italiana ha saputo capitalizzare i punti chiave, chiudendo il primo set con un combattuto 7-5. Nel secondo parziale, Paolini ha mantenuto il controllo del gioco, portando a casa il set con un convincente 6-3. Yastremska, la ventiseienne ucraina, ha provato a reagire e a trovare soluzioni per ribaltare l'inerzia dell'incontro, ma la determinazione e la precisione dell'azzurra si sono rivelate insuperabili.

Il prossimo ostacolo: Solana Sierra

Nel prossimo turno, Jasmine Paolini si preparerà ad affrontare una nuova e stimolante sfida contro Solana Sierra. L'argentina, una giovane promessa di ventuno anni e attualmente numero 68 della classifica mondiale, ha conquistato il passaggio del turno eliminando la britannica Emma Raducanu, numero 39 del ranking.

Per Paolini, questo incontro rappresenta un'ulteriore tappa importante nel suo percorso al Roland Garros, dove sta dimostrando grande forma e concentrazione, puntando a proseguire il suo cammino nel tabellone principale.

Precedenti e stato di forma delle tenniste

Negli ultimi cinque anni, Jasmine Paolini e Dayana Yastremska si sono affrontate in ben sette occasioni, e il bilancio degli scontri diretti è nettamente favorevole all'italiana, che ha conquistato sei vittorie contro il singolo successo dell'ucraina. La loro prima sfida risale al 2023, quando si incontrarono negli ottavi di finale del WTA 250 di Palermo, e Paolini si impose in tre set. L'unica vittoria di Yastremska è arrivata nei quarti di finale del WTA 250 di Lione nel 2022, un match che ha rappresentato l'eccezione in una serie dominata dall'azzurra.

In questa stagione, Paolini ha cercato di ritrovare stabilità e continuità dopo un periodo che l'ha vista faticare a esprimere il suo miglior tennis, mentre Yastremska ha trovato maggiore fiducia e ritmo soprattutto nei tornei minori, riuscendo a raggiungere la finale a Parma. Al Roland Garros, la superficie in terra battuta predilige le caratteristiche di gioco di Paolini, che parte favorita ma dovrà mantenere alta la concentrazione per continuare il suo percorso vincente nel torneo parigino.