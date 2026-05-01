Alexander Zverev ha conquistato un posto nella finale del Madrid Open, superando Alexander Blockx con un punteggio di 6‑2, 7‑5. Questa vittoria segna un importante traguardo per il tennista tedesco, che ha interrotto una serie negativa di sei sconfitte consecutive in semifinale. Zverev è ora il terzo giocatore nella storia a raggiungere quattro finali a Madrid, ponendosi accanto a leggende del calibro di Roger Federer e Rafael Nadal.

La sfida che lo attende sarà contro il numero uno del mondo, Jannik Sinner, un avversario che presenta un livello di difficoltà superiore.

“Spero sarà una partita dura e vinca il migliore”, ha dichiarato Zverev, consapevole dell'importanza del match decisivo.

Il percorso di Zverev verso la finale

Nel suo cammino verso l'atto conclusivo del torneo, Zverev ha affrontato Alexander Blockx, un semifinalista a sorpresa, dimostrando grande autorità e imponendo il proprio gioco. La vittoria in due set non solo gli ha garantito l'accesso alla finale, ma ha anche riacceso la fiducia dopo un periodo difficile caratterizzato da diverse eliminazioni in semifinale. Questo successo rappresenta un significativo passo avanti per Zverev, che ora punta al titolo.

Jannik Sinner: un avversario formidabile e una serie di record

Dall'altra parte del tabellone, Jannik Sinner ha raggiunto la finale del Madrid Open sconfiggendo Arthur Fils con un netto 6‑2, 6‑4.

L'italiano ha esteso la sua impressionante striscia di vittorie consecutive a ventidue, un dato che sottolinea il suo straordinario momento di forma. Con questa affermazione, Sinner ha anche tagliato il traguardo delle trecentocinquanta vittorie in carriera, consolidando ulteriormente la sua posizione tra i grandi del tennis.

Il suo percorso a Madrid lo ha portato a diventare il quarto uomo – e il più giovane in assoluto – nella storia del tennis a raggiungere la finale in tutti e nove i tornei Masters 1000. Questo risultato lo colloca in una ristretta élite, insieme a mostri sacri come Federer, Nadal e Novak Djokovic. Inoltre, Sinner è ora in corsa per un altro record storico: diventare il primo uomo a vincere cinque titoli Masters 1000 consecutivi, un'impresa che testimonierebbe la sua supremazia attuale nel circuito.

I traguardi storici di Sinner

Il raggiungimento di questi obiettivi da parte di Sinner è di portata storica. A soli ventiquattro anni, è il più giovane ad aver completato la serie di finali nei nove tornei Masters 1000, superando i primati stabiliti da Djokovic (a venticinque anni), Nadal (a ventisette) e Federer (a trenta). La sua striscia di ventidue vittorie consecutive è stata costruita attraverso successi già ottenuti in tornei prestigiosi come Indian Wells, Miami e Monte-Carlo, evidenziando una costanza e una determinazione eccezionali che lo rendono l'uomo da battere nel circuito ATP.