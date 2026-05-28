Matteo Berrettini ha brillantemente conquistato l’accesso al terzo turno del Roland Garros, superando con una prestazione solida e convincente il tennista francese Arthur Rinderknech. L’incontro, svoltosi sulla prestigiosa terra rossa del Philippe-Chatrier, ha visto l’azzurro imporsi in tre set netti con il punteggio di 6-4, 6-4, 6-4, un risultato che conferma la sua ritrovata forma e la determinazione nel prestigioso torneo parigino.

Nonostante la sua attuale posizione di numero 105 nel ranking mondiale, Berrettini ha dimostrato una superiorità evidente contro Rinderknech, testa di serie numero 22, mantenendo il controllo del match fin dalle prime battute.

Il tennista romano ha sfoggiato una grande solidità al servizio e un’aggressività notevole in risposta, elementi che gli hanno permesso di strappare il servizio all’avversario già nel corso del primo set e di gestire il vantaggio acquisito con maestria fino alla chiusura del parziale.

La cronaca del match sul Philippe-Chatrier

Anche nel secondo set, Berrettini ha continuato a dettare il ritmo del gioco, mettendo a segno un doppio break che ha momentaneamente ammutolito il pubblico di casa. Sebbene Rinderknech sia riuscito a recuperare uno dei due break, l’azzurro ha saputo mantenere la calma e la concentrazione nei momenti più delicati, chiudendo il parziale con un altro 6-4. La sua straordinaria capacità di gestire i punti cruciali e l’infallibile sicurezza nei propri turni di battuta hanno impedito all’avversario di creare opportunità significative per ribaltare l’esito del set.

Il copione non è mutato nemmeno nel terzo set: Berrettini ha piazzato immediatamente un break in apertura, difendendo poi il vantaggio con grande autorità e senza concedere rischi nei propri turni di servizio. La partita si è così conclusa con un ulteriore 6-4 a favore dell’italiano. Gli applausi scroscianti del pubblico parigino hanno coronato la qualità e la determinazione della prestazione dell’azzurro, che ha saputo regalarsi una serata davvero memorabile sulla prestigiosa terra rossa francese.

Il prossimo impegno e le prospettive future

Grazie a questa significativa vittoria, Berrettini si prepara ora ad affrontare il prossimo turno del torneo, dove lo attende l’argentino Comesana. Il successo ottenuto contro Rinderknech non è solo un passaggio di turno, ma un segnale estremamente importante per il tennista italiano, che mira a ritrovare la piena continuità di gioco e i risultati di alto livello dopo un periodo indubbiamente complesso.

La prestazione offerta sul campo Philippe-Chatrier conferma pienamente le sue elevate potenzialità e alimenta le speranze di un percorso ancora più positivo e profondo nel torneo.

Il Roland Garros si sta così confermando un terreno particolarmente favorevole per Berrettini, il quale, con rinnovata determinazione e una qualità tecnica innegabile, prosegue la sua avventura a Parigi. L’obiettivo è chiaro: sfidare con successo i prossimi avversari e avanzare il più possibile in questa prestigiosa competizione sulla terra battuta.