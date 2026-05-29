Matteo Arnaldi ha conquistato il terzo turno del Roland Garros, superando in una sfida avvincente il quotato greco Stefanos Tsitsipas. L'incontro, disputato sulla terra rossa parigina, ha visto il tennista azzurro imporsi con il punteggio di 7-6, 5-7, 6-3, 6-2. Questa vittoria non solo lo proietta avanti nel prestigioso torneo, ma conferma anche il suo ottimo stato di forma e la costante crescita nel circuito internazionale.

Il successo di Arnaldi si inserisce in una giornata particolarmente positiva per il tennis italiano, seguendo l'affermazione di un altro azzurro.

La battaglia contro Tsitsipas, avversario di grande esperienza e tra i nomi di spicco del torneo, ha messo in evidenza la determinazione incrollabile e la solida mentalità di Arnaldi. Il giovane tennista è stato capace di gestire con maestria i momenti cruciali della partita, dimostrando una notevole capacità di reazione dopo aver ceduto il secondo set.

Una vittoria dal sapore speciale per Arnaldi

Per Matteo Arnaldi, questa affermazione non rappresenta un semplice passaggio al turno successivo dello Slam parigino, ma assume il valore di una vera e propria rivincita personale. Il tennista ligure, infatti, raggiunge per la quarta volta in carriera il terzo turno in un torneo del Grande Slam, un traguardo che sottolinea la sua capacità di competere ad alti livelli.

Ciò è particolarmente significativo considerando le difficoltà fisiche affrontate negli ultimi mesi a causa di un infortunio al piede, la cui origine non era stata inizialmente chiarita. La vittoria contro Tsitsipas, costruita su un tennis aggressivo e una gestione impeccabile dei punti decisivi, rafforza ulteriormente la fiducia dell'azzurro nelle proprie risorse.

Il percorso di Arnaldi in questa stagione era stato inizialmente condizionato dal citato infortunio, che ne aveva rallentato la progressione. Tuttavia, le recenti prestazioni hanno segnato un chiaro ritorno a pieno regime: dal trionfo al Challenger di Cagliari alle convincenti prove agli Internazionali BNL d'Italia. Le due vittorie ottenute finora a Parigi, che gli hanno richiesto di rimanere in campo per un totale di oltre sette ore, sono la prova tangibile della sua ritrovata tenuta fisica e mentale, elementi essenziali per affrontare le sfide di un torneo così impegnativo.

Prossimo ostacolo: il belga Collignon

Nel prossimo appuntamento, Arnaldi si troverà di fronte un avversario inedito: il belga Raphael Collignon. Sarà la prima volta che i due tennisti si affronteranno, e questo match rappresenterà un ulteriore banco di prova per l'italiano. L'obiettivo primario sarà quello di mantenere l'attuale slancio positivo e continuare a sorprendere nel prestigioso tabellone del Roland Garros, puntando a superare un altro scoglio verso le fasi più avanzate.

Il successo contro Tsitsipas, oltre a configurarsi come un importante traguardo individuale, infonde a Matteo Arnaldi nuove certezze e motivazioni per il prosieguo della stagione. Questa performance ribadisce il valore e la vitalità del movimento tennistico italiano, capace di lasciare il segno anche sui palcoscenici internazionali più prestigiosi e ambiziosi.