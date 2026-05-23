Jasmine Paolini non prenderà parte al torneo di doppio del Roland Garros, rinunciando così a difendere il titolo conquistato lo scorso anno in coppia con Sara Errani. La decisione della tennista toscana è motivata da un lieve problema a un piede, che la spinge a concentrarsi esclusivamente sulla competizione del singolare. Questa scelta modifica significativamente gli equilibri del doppio femminile italiano, privando il tabellone parigino di una delle coppie più attese e vincenti dell'ultima stagione.

Sara Errani, rimasta senza la sua storica compagna di doppio, disputerà comunque il torneo ma al fianco della giovane austriaca Lilli Tagger.

La formazione inedita rappresenta una novità per il pubblico del Roland Garros e per la stessa Errani, che dovrà adattarsi a una nuova intesa sul campo dopo il successo ottenuto con Paolini nell’edizione precedente e il consolidato affiatamento che le aveva portate al trionfo.

Le ragioni del forfait di Paolini

La rinuncia di Jasmine Paolini al torneo di doppio è strettamente legata a un problema fisico che l’ha costretta a rivedere i propri programmi agonistici. La tennista ha optato per non correre rischi, dedicandosi completamente al singolare, dove punta a ottenere il miglior risultato possibile nel prestigioso Major parigino. La decisione, seppur sofferta, è stata presa con l'obiettivo primario di tutelare la propria condizione atletica e garantire la massima competitività nella prova individuale, considerata la sua importanza nel circuito.

Questa scelta strategica di Paolini segue un precedente già verificatosi agli Internazionali d’Italia. In quell'occasione, la coppia azzurra formata da Paolini ed Errani si era ritirata dal torneo capitolino dopo aver vinto la partita d’esordio contro Maduzzi e Paganetti, proprio a causa del problema al piede accusato dalla tennista toscana. Già in quell’occasione, Paolini aveva annunciato il forfait anche sui suoi canali social, anticipando la volontà di preservarsi in vista dell'appuntamento cruciale del Roland Garros.

Nuove opportunità per Errani e Tagger

Per Sara Errani si apre ora una nuova e stimolante sfida al fianco di Lilli Tagger. La giovane tennista austriaca avrà l’opportunità di affiancare una delle giocatrici più esperte e titolate del circuito di doppio, potendo così beneficiare della sua guida e della sua profonda conoscenza del gioco.

Dal canto suo, Errani cercherà di mettere a frutto la propria vasta esperienza per costruire una nuova intesa vincente, dimostrando la sua capacità di adattamento e leadership.

Il pubblico e gli addetti ai lavori attendono con curiosità di vedere come si svilupperà questa inedita coppia nel tabellone del doppio femminile del Roland Garros. Se da un lato la rinuncia di Paolini rappresenta indubbiamente una perdita per il tennis italiano e per le aspettative di una riconferma, dall'altro offre anche l’occasione di osservare nuove dinamiche e possibili sorprese nel torneo. L’attenzione resta dunque alta sia sul percorso individuale di Jasmine Paolini nel singolare, sia sulle prestazioni della nuova coppia Errani-Tagger, che promette di portare freschezza e nuove energie al torneo.