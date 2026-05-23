George Russell ha conquistato la vittoria nella gara Sprint del Gran Premio del Canada, la terza prova breve del Mondiale 2026 di Formula 1, disputata sul suggestivo Circuit Gilles-Villeneuve di Montréal. Il pilota britannico, partito dalla pole position, ha preceduto Lando Norris su McLaren, mentre il leader della classifica iridata, Kimi Antonelli, ha chiuso al terzo posto con l'altra Mercedes. Questa vittoria combattuta ha evidenziato non solo la competitività del team di Brackley, ma anche le crescenti tensioni interne tra i suoi piloti.

La classifica finale della Sprint ha visto Oscar Piastri su McLaren in quarta posizione, seguito dalle due Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton, rispettivamente quinto e sesto.

Hanno conquistato punti anche Max Verstappen, settimo con la sua Red Bull, e Arvid Lindblad, ottavo al volante della Racing Bulls.

Dinamiche di gara e scintille in Mercedes

La partenza della gara è stata inizialmente pulita, con Russell che è riuscito a mantenere il comando senza difficoltà. Tuttavia, la situazione si è fatta più tesa quando Antonelli ha tentato un sorpasso aggressivo sul compagno di squadra. Questo tentativo ha portato a un contatto che ha costretto il giovane pilota italiano ad allargare la traiettoria, facendogli perdere posizioni preziose. Lando Norris ha saputo approfittare prontamente di questa circostanza, inserendosi al secondo posto e relegando Antonelli in terza posizione.

Il risultato della Sprint non solo ha confermato la forza della Mercedes in pista, ma ha anche messo in chiara evidenza le tensioni interne tra i due alfieri del team. Russell ha dimostrato grande sangue freddo nel gestire la pressione e l'attacco del compagno. Al contrario, Antonelli ha manifestato apertamente la sua frustrazione per l'accaduto, arrivando a richiedere una possibile sanzione per il compagno di squadra. La gara Sprint del GP del Canada ha quindi offerto non solo punti cruciali per il campionato, ma anche un palcoscenico per l'intensificarsi della rivalità all'interno della scuderia di Brackley.

Interventi del team e l'epilogo

La vittoria di Russell è stata il culmine di una gara ricca di colpi di scena, in particolare dopo il contatto con Antonelli alla curva 1, un episodio che ha ridefinito l'ordine nelle posizioni di testa e ha favorito l'avanzamento di Norris.

Nonostante l'incidente, il pilota italiano ha continuato a spingere con determinazione, ma ha progressivamente perso ritmo nelle fasi conclusive della gara, consolidando il suo terzo posto. La tensione tra i due piloti Mercedes è stata percepibile anche attraverso le comunicazioni radio, tanto da rendere necessario l'intervento del team principal Toto Wolff, che è dovuto intervenire per cercare di calmare gli animi e gestire la situazione critica.