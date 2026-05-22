Lucia Bronzetti ha conquistato l'accesso al tabellone principale del Roland Garros, il prestigioso torneo del Grande Slam che si disputa sui campi in terra battuta di Parigi. La tennista italiana si unisce così a Jasmine Paolini ed Elisabetta Cocciaretto, portando a tre il numero delle azzurre presenti nel singolare femminile.

La qualificazione è arrivata al termine di un match combattuto e avvincente nell'ultimo turno preliminare, che ha visto Bronzetti affrontare l'ucraina Katarina Zavatska. La partita, durata quasi due ore e cinquanta minuti, ha messo in luce la tenacia dell'italiana e la sua capacità di reagire sotto pressione.

Il confronto ha avuto un inizio difficile per Bronzetti, che ha ceduto il primo set con il punteggio di 3-6. Tuttavia, la reazione non si è fatta attendere: l'azzurra ha saputo imporsi nel secondo set, vincendolo al tie-break, e ha proseguito la sua rimonta nel terzo parziale. Quando era in vantaggio per 3-0, la sua avversaria, Katarina Zavatska, numero 268 del ranking mondiale, è stata costretta al ritiro, consegnando di fatto la vittoria e il pass per il main draw a Bronzetti.

La determinazione di Bronzetti a Parigi

La ventisettenne di Villa Verucchio, attualmente numero 178 del ranking mondiale, ha dimostrato una notevole resilienza durante l'incontro decisivo. Un momento chiave della partita è stato il salvataggio di ben tre match-point, un'impresa che ha preceduto il ribaltamento del risultato e la successiva interruzione per il ritiro della Zavatska.

Questa vittoria rappresenta un traguardo significativo per la tennista riminese, che ha superato un ostacolo impegnativo per raggiungere il suo obiettivo.

Per Lucia Bronzetti, questa sarà la quinta partecipazione al tabellone principale del Roland Garros. Nonostante le precedenti apparizioni, l'atleta non è mai riuscita a superare il primo turno nel torneo parigino, un dato che aggiunge ulteriore motivazione alla sua presenza in questa edizione e alla sua ricerca della prima vittoria nel prestigioso Slam.

Il tennis italiano femminile al Roland Garros

La presenza di tre tenniste italiane nel main draw femminile del Roland Garros sottolinea la crescita e la competitività del movimento tennistico nazionale.

Il torneo, secondo Slam della stagione e unico a disputarsi interamente sulla terra battuta, è un palcoscenico di grande prestigio per gli atleti di tutto il mondo e un'importante vetrina per il talento azzurro.

Con Jasmine Paolini ed Elisabetta Cocciaretto già qualificate di diritto, l'aggiunta di Lucia Bronzetti arricchisce la rappresentanza azzurra, offrendo nuove opportunità di visibilità e successo per il tennis femminile italiano. Bronzetti, in particolare, avrà l'occasione di cercare la sua prima storica vittoria nel tabellone principale di questo importante evento internazionale, puntando a superare i risultati delle edizioni passate e a lasciare il segno a Parigi.