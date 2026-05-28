Una vera e propria impresa storica quella compiuta da Moise Kouamé al Roland Garros. Il giovane tennista francese ha conquistato il terzo turno del prestigioso torneo parigino dopo una maratona estenuante di quattro ore e cinquantasei minuti contro Adolfo Vallejo. Questa vittoria lo proietta nella storia del tennis, rendendolo il più giovane atleta a raggiungere questo traguardo in uno Slam dai tempi di Rafael Nadal a Wimbledon nel 2003.

Il diciassettenne, classe 2009, ha dimostrato una tenacia straordinaria, superando il paraguaiano con il punteggio finale di 6-3, 7-5, 3-6, 2-6, 7-6.

Un match che ha messo a dura prova non solo la sua resistenza fisica, ma anche la sua forza mentale. Al termine dell'incontro, visibilmente provato ma euforico, Kouamé si è concesso un gesto spontaneo e liberatorio: ha immerso la testa nel frigorifero a bordo campo, cercando sollievo dal grande caldo che ha caratterizzato la sfida.

Il pubblico del Roland Garros ha risposto con entusiasmo alla performance del giovane talento, sostenendolo con cori di incoraggiamento e creando una forte connessione con l'atleta. Kouamé è diventato così il più giovane tennista francese a raggiungere il terzo turno del torneo nell'era Open. La sua determinazione è emersa chiaramente nelle sue dichiarazioni post-partita: "Quando sei sotto 5-2 nel quinto set, c’è la tentazione di mollare...

L’anno scorso ho visto la finale in cui Carlos Alcaraz ha salvato tre match point. Ha detto che non ha mai smesso di crederci", ha rivelato Kouamé. E ha aggiunto: "Oggi, quando mi sono trovato sotto 3-5, con il break nel quinto, non ho mai smesso di crederci".

Le performance nel tabellone femminile

Nel frattempo, il torneo femminile ha visto avanzare le sue protagoniste. La numero uno del mondo, Aryna Sabalenka, ha superato Elsa Jacquemot con un convincente 7-5, 6-2, confermando il suo percorso solido a Parigi. Anche la campionessa in carica, Coco Gauff, ha proseguito il suo cammino, imponendosi con un netto 6-3, 6-2 su Mayar Sherif e accedendo così al turno successivo.

La resilienza di Kouamé e il plauso del suo coach

La sfida tra Kouamé e Vallejo si è distinta come la partita più lunga di questa edizione del Roland Garros. In un contesto di tale intensità, il giovane francese ha saputo mantenere una notevole calma nei momenti cruciali, palesando una maturità e un sangue freddo sorprendenti per la sua età. Durante l'incontro, ha anche mostrato grande sportività e vicinanza al pubblico, stringendo la mano a un tifoso.

Il suo allenatore, Liam Smith, non ha lesinato elogi per il suo pupillo: "Diciassette anni, cinque ore di gioco, cinque set, tie-break finale, e riuscire a restare lucido fisicamente e mentalmente, penso sia estremamente impressionante". Smith ha ulteriormente sottolineato le qualità del giovane: "È un ragazzo fantastico, lavora duramente, si allena con impegno, ma ci divertiamo anche... c’è solo un Moise Kouamé". Queste parole evidenziano non solo il talento, ma anche la personalità unica di un atleta che promette di lasciare un segno nel mondo del tennis.