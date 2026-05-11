Holger Rune, ex numero quattro del mondo, ha annunciato il suo ritiro dai tornei di Amburgo e Roland Garros, posticipando il suo atteso ritorno alle competizioni. Il tennista danese è alle prese con un nuovo infortunio al ginocchio, sopraggiunto durante la preparazione per il rientro dopo la grave rottura del tendine d’Achille subita lo scorso ottobre. Questa decisione, che rinvia il suo rientro alla stagione sull'erba, sottolinea la sua determinazione a tornare in campo solo in condizioni ottimali.

Rune, che si era sottoposto a un intervento chirurgico immediato dopo l’infortunio al tendine d'Achille e aveva mostrato una ripresa rapida, aveva inizialmente pianificato di rientrare ad Amburgo e poi competere a Parigi.

Tuttavia, il problema al ginocchio ha imposto un nuovo stop. "Ero davvero impaziente di tornare ad Amburgo, e sapete tutti quanto amo la terra battuta e quanto Parigi e Roland Garros siano sempre stati speciali per me", ha dichiarato Rune. "Questa decisione non è stata facile da prendere. Ma per me non si tratta solo di poter giocare qualche partita, si tratta di essere pronto per un intero torneo. Non voglio tornare sentendomi quasi pronto, ma al 110% quando sarò di nuovo in campo. Non vedo l’ora di tornare per la stagione sull’erba."

Il percorso di recupero e la scelta della prudenza

La scelta di Rune riflette una profonda prudenza e la volontà di non affrettare i tempi di recupero dopo un infortunio così serio come la rottura del tendine d'Achille, a cui si è aggiunto il problema al ginocchio.

Nonostante i segnali incoraggianti di una ripresa veloce dopo l'operazione iniziale, il nuovo intoppo fisico ha reso necessario uno stop forzato. La sua assenza da questi due importanti appuntamenti sulla terra battuta rappresenta una perdita significativa per il circuito tennistico, privo di uno dei suoi giovani talenti più brillanti. Il giocatore ha costantemente ribadito l’importanza di tornare in campo solo quando sarà completamente ristabilito e competitivo al massimo livello.

Attraverso i suoi canali social, il tennista danese ha ulteriormente rafforzato il suo messaggio, affermando: "È una dura decisione non giocare la stagione di terra, ma è quella giusta. Non vedo l’ora di rivedervi tutti durante la stagione sull’erba.

Grazie a tutti per l’affetto e il sostegno durante la riabilitazione. Ci vediamo presto." Questo messaggio evidenzia la sua gratitudine verso i fan e la sua concentrazione sul futuro.

Prossimi obiettivi e attesa per il ritorno

Al momento, Holger Rune non ha fornito dettagli specifici riguardo a quale torneo sull’erba segnerà il suo effettivo ritorno alle competizioni, lasciando i tifosi e gli addetti ai lavori in attesa di ulteriori aggiornamenti. La sua priorità assoluta rimane il pieno recupero fisico, con l’obiettivo di affrontare la seconda parte della stagione nelle migliori condizioni possibili. Il circuito ATP, intanto, si prepara a proseguire senza uno dei suoi protagonisti più attesi per la stagione sulla terra battuta, mentre cresce l’attesa generale per il suo rientro sui campi in erba, dove spera di poter esprimere nuovamente il suo potenziale.