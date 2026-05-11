Jannik Sinner si prepara a tornare protagonista agli Internazionali d’Italia, pronto ad affrontare l'australiano Alexei Popyrin nel match valido per il terzo turno del prestigioso torneo romano. L'incontro, attesissimo, è in programma sul campo Centrale e non prenderà il via prima delle ore 15. L'attenzione è massima per il numero uno del mondo, che scende in campo con l'obiettivo di proseguire il suo cammino nella competizione e confermare il suo eccellente stato di forma.

La giornata di gare vedrà anche l'impegno di Flavio Cobolli, che si misurerà con Tirante.

La sua partita è stata inserita come primo incontro del programma serale, con inizio previsto non prima delle ore 19. Il tabellone maschile degli Internazionali d’Italia continua a offrire sfide avvincenti, con diversi atleti italiani che puntano a raggiungere le fasi più avanzate del torneo.

Le ambizioni di Sinner sulla terra battuta

Poco prima di scendere in campo per la sua sfida, Jannik Sinner ha condiviso le sue sensazioni, esprimendo grande fiducia nelle proprie condizioni fisiche e nella sua costante crescita sulla superficie in terra battuta. "Ogni anno che gioco su terra mi sento sempre meglio", ha dichiarato il tennista azzurro. "Fisicamente sto diventando sempre più forte, e sicuramente questa è la chiave per vincere di più."

Sinner ha poi analizzato le diverse condizioni di gioco incontrate nei recenti tornei: "Montecarlo e Madrid sono due tornei un po' a sé, mentre a Roma le condizioni sono molto lente.

Tutti questi tre tornei mi permettono di arrivare a Parigi con feeling: il mio obiettivo è arrivare lì il più forte possibile." Queste parole sottolineano la sua preparazione mirata in vista degli appuntamenti futuri, con gli Internazionali d'Italia che rappresentano una tappa fondamentale.

Il vincitore dell'incontro tra Sinner e Popyrin si garantirà l'accesso agli ottavi di finale, un traguardo già raggiunto da altri talenti italiani come Lorenzo Musetti e Luciano Darderi. Il pubblico romano è interamente concentrato sul giovane altoatesino, che mira a consolidare la sua posizione di leader nel ranking mondiale e a regalare nuove emozioni ai suoi sostenitori.

Il percorso degli azzurri nel tabellone

Il torneo romano vede una significativa presenza di tennisti italiani che stanno cercando di farsi strada nel difficile tabellone principale. Oltre a Sinner, Musetti e Darderi hanno già brillantemente conquistato l'accesso agli ottavi di finale, dimostrando un ottimo stato di forma. Meno fortunato è stato invece Mattia Bellucci, che è stato eliminato al terzo turno. Bellucci ha ceduto il passo allo spagnolo Martin Landaluce con il punteggio di 6-4, 6-3, concludendo così la sua avventura romana.

La presenza di numerosi azzurri nelle fasi avanzate della competizione è un chiaro segnale del momento positivo che sta vivendo il tennis italiano a livello internazionale.

Con il campo Centrale pronto ad accogliere una delle sfide più attese, Jannik Sinner si appresta a scendere in campo con la determinazione di proseguire la sua corsa e di offrire prestazioni memorabili ai tifosi. L'appuntamento pomeridiano è quindi fissato, con gli occhi di tutti puntati sul numero uno del mondo e sulla sua ambiziosa rincorsa verso i prossimi grandi obiettivi.