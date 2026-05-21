Il pilota George Russell della Mercedes ha affrontato con serenità il suo quarto posto al Gran Premio di Miami, descrivendo il fine settimana come “duro” ma senza alcun motivo di allarme. Durante una conferenza stampa tenutasi a Montreal, Russell ha sottolineato di aver tratto importanti insegnamenti dalla gara in Florida, confidando che questi possano portare benefici significativi per il prosieguo della stagione.

Le Dichiarazioni di Russell in Vista del Canada

“A Miami è stata dura, ma ho imparato molto; penso di trarne benefici per il resto dell’anno e arrivo qui con le idee chiare”, ha affermato Russell.

Il pilota ha espresso l'auspicio di poter essere competitivo con i nuovi aggiornamenti che la Mercedes porterà, analogamente a quanto visto con Ferrari e McLaren a Miami. “Ci sono sensazioni buone, ma la risposta spetta alla pista”, ha aggiunto, mantenendo un approccio cauto ma fiducioso in vista del Gran Premio del Canada.

Russell ha poi precisato: “Ora come ora non penso al campionato, ma solo alle cose da fare. Miami è andata male, ma non c’è motivo di farsi prendere dal panico, anche perché il campionato è lungo”. Il britannico ha concluso le sue dichiarazioni esprimendo particolare fiducia per il circuito canadese, definendolo “una pista che negli ultimi due anni è stata piuttosto adatta alla nostra macchina, a me piace molto”.

Il Contesto del Gran Premio di Miami

Le parole di Russell giungono dopo un weekend complesso a Miami, dove ha tagliato il traguardo in quarta posizione. Il risultato lo ha visto piazzarsi dietro al suo compagno di squadra, Kimi Antonelli, che attualmente detiene la leadership del mondiale. Nonostante una performance non ideale, il pilota Mercedes ha adottato una prospettiva positiva, concentrandosi sugli sviluppi tecnici imminenti e sulla sua preparazione mentale in vista delle prossime sfide.

La fiducia di Russell è palpabile in vista del Gran Premio del Canada, un evento dove lo scorso anno ha conquistato la vittoria. Il pilota crede fermamente di poter ottenere un riscatto su questa pista, che considera più congeniale alle caratteristiche della sua monoposto.

Le Difficoltà Tecniche a Miami

Il fine settimana di Miami si è rivelato particolarmente impegnativo per George Russell. La principale causa è stata identificata nella mancanza di aggiornamenti significativi da parte della Mercedes, a differenza di team rivali come Ferrari, McLaren e Red Bull, che avevano introdotto importanti novità aerodinamiche. Questa disparità ha compromesso il feeling del pilota britannico con la vettura, soprattutto durante le qualifiche, dove ha incontrato notevoli difficoltà nel trovare l'assetto ottimale, concludendo la sessione lontano dal ritmo del compagno Antonelli.

Durante la gara, Russell ha dovuto affrontare problemi di degrado degli pneumatici e scarsa aderenza, condizioni che hanno reso la sua prestazione meno incisiva. Al contrario, il giovane compagno di squadra ha mostrato una capacità superiore di gestire queste condizioni, arrivando a dominare l'intero weekend di gara.