Aryna Sabalenka, attuale numero uno del ranking mondiale, ha apertamente dichiarato la possibilità di un boicottaggio dei tornei del Grande Slam da parte dei tennisti. La misura verrebbe adottata qualora non si trovasse una soluzione alla controversia riguardante la distribuzione dei premi in denaro. Durante una conferenza stampa tenutasi a Roma, Sabalenka ha affermato con decisione: "Penso che a un certo punto boicotteremo [gli Slam]". La giocatrice ha enfatizzato la richiesta dei tennisti di ottenere una quota più consistente dei ricavi generati dai quattro eventi maggiori del circuito.

Sabalenka ha argomentato la sua posizione spiegando: "Quando si osservano i numeri e la cifra che i giocatori ricevono... Sento che lo spettacolo dipende interamente da noi. Senza la nostra presenza, non esisterebbe il torneo e non ci sarebbe quell'intrattenimento che il pubblico apprezza. Per questo, credo fermamente che meritiamo di essere pagati con una percentuale maggiore". Ha poi aggiunto: "Cosa posso dire? Spero davvero che tutte le negoziazioni che stiamo conducendo ci portino, in un futuro prossimo, alla decisione più giusta e a una conclusione che possa soddisfare tutti".

La protesta dei giocatori e le rivendicazioni

Le dichiarazioni della Sabalenka si inseriscono in un contesto di crescente malcontento.

Precedentemente, un gruppo formato dai migliori venti giocatori e giocatrici del circuito aveva già diffuso una nota congiunta, esprimendo critiche severe sui livelli dei premi offerti dal Roland Garros, torneo che avrà inizio questo mese. Il medesimo gruppo ha anche reso pubbliche lettere private e dichiarazioni ufficiali indirizzate a tutti i quattro tornei del Grande Slam – l'Australian Open, il Roland Garros, Wimbledon e lo US Open. La loro argomentazione principale è che la quota di ricavi destinata ai tennisti sia ingiustamente bassa rispetto agli introiti complessivi generati dagli eventi. Tra le richieste avanzate, figurano anche maggiori contributi ai fondi per il benessere degli atleti, inclusi i programmi pensionistici promossi dalle associazioni professionistiche maschili e femminili.

Sabalenka ha rafforzato il concetto di determinazione dei giocatori nel perseguire un cambiamento: "Vediamo fin dove possiamo spingerci. Se sarà necessario un boicottaggio da parte dei giocatori, sono convinta che oggi noi ragazze possiamo facilmente unirci e intraprendere questa strada, perché alcune delle attuali condizioni sono davvero ingiuste per i giocatori".

Reazioni nel circuito e prospettive future

Non tutti i protagonisti del circuito hanno manifestato la stessa risolutezza. Iga Swiatek, ex numero uno del mondo, ha espresso opinioni più caute in merito. "Credo che le nostre proposte siano state piuttosto ragionevoli, specialmente nel richiedere una quota equa dei ricavi", ha affermato Swiatek.

"La cosa più importante, onestamente, è instaurare una comunicazione e discussioni appropriate con gli organizzatori, in modo da avere lo spazio per dialogare e magari negoziare. Spero che prima del Roland Garros ci sia l'opportunità di tenere questi incontri e vedremo quali saranno gli esiti". Swiatek ha tuttavia aggiunto di non essere certa che il gruppo dei giocatori sia effettivamente disposto a boicottare i tornei, definendo tale ipotesi una "situazione estrema".

Il dibattito sulla ripartizione dei premi e sulle condizioni lavorative dei giocatori di tennis rimane dunque aperto. Una parte significativa del circuito si mostra pronta ad adottare misure drastiche per far valere le proprie ragioni, mentre un'altra auspica un percorso di dialogo costruttivo con le istituzioni che governano il tennis mondiale.