Allo stadio Dall’Ara, Bologna e Inter hanno concluso la stagione con un pareggio spettacolare, un 3-3 ricco di emozioni. La partita, valida come anticipo, ha visto i nerazzurri passare in vantaggio, subire la rimonta dei rossoblù che hanno ribaltato il risultato, e poi trovare il pari nel finale in una dimostrazione di grande carattere.

Il primo tempo: vantaggio Inter e reazione Bologna

L'incontro ha preso il via con un ritmo elevato. L'Inter è riuscita a sbloccare il risultato al 22’ del primo tempo grazie a Dimarco, autore di una splendida punizione che ha portato i nerazzurri sull'1-0.

La risposta del Bologna non si è fatta attendere: al 25’, Bernardeschi ha ristabilito la parità. Poco prima dell'intervallo, al 42’, Pobega ha completato il sorpasso, firmando il 2-1 e mandando le squadre negli spogliatoi con il Bologna in vantaggio.

La ripresa: allungo rossoblù e rimonta nerazzurra

La ripresa ha visto un ulteriore allungo del Bologna. Al 3’ st, un'autorete di Zielinski ha fissato il punteggio sul 3-1 per i padroni di casa. Nonostante il doppio svantaggio, la squadra di Chivu ha mostrato orgoglio e lucidità. La reazione nerazzurra è iniziata al 19’ st (64’ totali), quando Esposito ha accorciato le distanze sul 3-2. Il finale è stato thrilling: al 41’ st (86’ totali), Diouf ha completato la rimonta nerazzurra, siglando il definitivo 3-3 su assist di Topalović.

Un epilogo di stagione emozionante

Questo pareggio ha rappresentato un epilogo di stagione intenso e memorabile. Il Bologna ha dimostrato carattere e determinazione, ribaltando un risultato sfavorevole. L'Inter, dal canto suo, ha evidenziato una notevole capacità di reazione, recuperando due reti e mostrando una mentalità combattiva. La partita del Dall'Ara ha offerto uno spettacolo avvincente, confermando la bellezza e l'imprevedibilità del calcio.