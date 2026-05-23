George Russell ha conquistato una vittoria significativa nella gara Sprint del Gran Premio del Canada, la terza prova breve del Mondiale 2026 di Formula 1. Il pilota della Mercedes, partito dalla pole position, ha dimostrato grande determinazione nel mantenere la testa della corsa, resistendo alla forte pressione degli avversari e, in particolare, del suo compagno di squadra, Kimi Antonelli. Sul traguardo, Russell ha tagliato per primo il traguardo, precedendo Lando Norris, che ha assicurato il secondo posto per la McLaren, e lo stesso Antonelli, attuale leader della classifica iridata, che ha chiuso in terza posizione dopo un acceso duello interno al team Mercedes.

La Sprint canadese è stata caratterizzata da momenti di grande tensione e da una lotta serrata tra Russell e Antonelli. I due piloti Mercedes sono stati protagonisti di un contatto ravvicinato che ha visto il giovane italiano finire sull'erba in seguito a un ruota a ruota. Nonostante le successive richieste di penalità nei confronti di Russell, il britannico è riuscito a mantenere la sua posizione, aggiudicandosi così la vittoria. Antonelli, pur essendo stato costretto a cedere il passo anche a Norris, ha comunque garantito al team punti preziosi per la sua classifica generale, consolidando la sua leadership nel campionato.

Le performance oltre il podio e la lotta per la zona punti

Subito fuori dal podio, in quarta posizione, si è piazzato Oscar Piastri con la sua McLaren, confermando la buona forma del team.

A seguire, le due Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton hanno tagliato il traguardo rispettivamente in quinta e sesta posizione. La zona punti è stata completata da Max Verstappen su Red Bull, che ha chiuso settimo, e da Arvid Lindblad su Racing Bulls, che ha conquistato l'ottavo posto. La gara ha visto anche altri piloti lottare per le posizioni di vertice: Franco Colapinto (Alpine) e Carlos Sainz (Williams) hanno sfiorato la top ten, mentre Liam Lawson ha compiuto una notevole rimonta, recuperando fino all'undicesima posizione dopo essere partito dalle retrovie.

Dinamiche di squadra e le prestazioni dei team

La Sprint del Canada ha messo in chiara evidenza la crescente rivalità interna alla Mercedes tra George Russell e Kimi Antonelli.

Il duello tra i due compagni di squadra, culminato nel contatto che ha spinto Antonelli fuori pista, è stato indubbiamente uno dei momenti più discussi e cruciali della corsa. Nonostante le polemiche scaturite dall'incidente, Russell ha difeso la sua condotta in pista, portando a casa una vittoria di grande importanza non solo per la sua classifica personale, ma anche per il morale della squadra. La McLaren ha ulteriormente rafforzato la sua reputazione di competitività, grazie alle solide prestazioni di Lando Norris e Oscar Piastri. Al contrario, la Ferrari ha dovuto accontentarsi di posizioni di rincalzo, con Charles Leclerc e Lewis Hamilton che hanno perso terreno nelle fasi finali della gara.

Infine, da segnalare la penalità di dieci secondi inflitta a Nico Hülkenberg (Audi), un provvedimento che ha compromesso significativamente la sua corsa e le sue possibilità di ottenere un buon risultato.