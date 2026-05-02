Jannik Sinner si prepara alla finale del Masters 1000 di Madrid contro Alexander Zverev, puntando al quinto titolo consecutivo in questa categoria. La finale di domani offre a Sinner l'opportunità di scrivere la storia: nessun giocatore ha mai vinto i primi quattro Masters 1000 della stagione. Dopo aver superato Arthur Fils in semifinale, l'azzurro ha sottolineato l'importanza del riposo: “Tra qui e Roma cercherò di recuperare il più possibile”, ha dichiarato il numero uno del mondo. Ha affrontato un calendario intenso per oltre un mese e mezzo, con il primo turno degli Internazionali d’Italia a Roma mercoledì 6 maggio, dove beneficerà di un bye da testa di serie numero uno.

Sinner ha ammesso la stanchezza: “Ho giocato tantissimo nell’ultimo mese e mezzo, andando sempre molto avanti nei tornei. È un segnale positivo, ma è normale sentirsi un po’ più stanchi. Cerco di recuperare soprattutto con il sonno: stanotte ho dormito molto bene e mi sentivo fresco. Quando giochi partite importanti, però, l’adrenalina ti aiuta tanto. Tra qui e Roma cercherò di recuperare il più possibile”.

Zverev ha commentato la sfida, riconoscendo la forma dell'italiano: “Ci sono state molte partite difficili, molte battaglie dure tra noi – non vedo l’ora di giocare di nuovo contro Jannik. Il tennis gli sembra molto facile in questo momento, per come sta giocando. Forse però stavolta gli renderò le cose un po’ più difficili”.

Sinner vs Zverev: precedenti e primati in gioco

Sinner, il più giovane finalista in tutti i Masters 1000, punta a vincere i primi quattro 1000 della stagione, impresa mai riuscita. Nei precedenti con Zverev, conduce 9-4, con otto successi consecutivi, inclusi tre nel 2026 (semifinali di Indian Wells, Miami e Montecarlo), a conferma del suo momento di forma.