Dalle prestigiose tribune del Foro Italico di Roma, Jannik Sinner, attuale numero uno del mondo, ha acceso il dibattito sui montepremi dei tornei del Grande Slam. Il tennista altoatesino ha dichiarato senza mezzi termini: “Prendiamo troppo poco, anche se i soldi sono solo una conseguenza, noi ne facciamo un discorso di rispetto perché agli Slam diamo molto più di quello che riceviamo e senza di noi i tornei non ci sarebbero”. Questa affermazione, rilasciata durante la conferenza stampa di presentazione degli Internazionali d’Italia, è il fulcro di una polemica che mette in discussione l'equità economica nel circuito.

La battaglia, come spiegato da Sinner, non si limita ai premi in denaro. La rivendicazione abbraccia temi cruciali come maternità, assicurazioni e pensioni, estendendo la richiesta di migliori condizioni anche ai giocatori e alle giocatrici fuori dalla top 100. Sottolineando l'unità d'intenti tra uomini e donne, Sinner ha aggiunto: “Siamo stati zitti per tanto, è giusto che se ne parli e vedremo ora cosa accadrà in futuro”, evidenziando la volontà collettiva di affrontare la questione.

La protesta nel circuito tennistico

La denuncia di Sinner si inserisce in un contesto già effervescente. Una lettera, firmata da alcuni dei migliori tennisti e tenniste, tra cui Carlos Alcaraz, ha già evidenziato come l’aumento esponenziale dei ricavi degli Slam non trovi un riscontro proporzionale nei montepremi.

Anche campionesse come Aryna Sabalenka e Jasmine Paolini avevano espresso la possibilità di un boicottaggio, ribadendo un concetto fondamentale: “senza di noi non c’è spettacolo”. Questa posizione collettiva rafforza la richiesta di un maggiore riconoscimento del ruolo centrale degli atleti.

Il ritorno di Sinner a Roma e lo stato di forma

Nonostante la serietà delle tematiche sollevate, il ritorno di Sinner a Roma è stato accolto con entusiasmo da tifosi, striscioni e applausi, a testimonianza del suo status di vera star. Dopo tre giorni di riposo post-vittoria a Madrid, il campione ha ripreso gli allenamenti sul campo cinque, storicamente calcato da leggende come Nadal, Federer e Djokovic. Sinner ha anche condiviso momenti della sua vita privata, raccontando di essersi dedicato al golf e al calcio nei giorni precedenti, sottolineando l'importanza di bilanciare la carriera agonistica con il divertimento: “Ci sono momenti dove mi diverto e faccio quello che voglio fare, perché a 24 anni mi voglio anche divertire”.

L'esordio di Sinner agli Internazionali d'Italia è atteso per sabato, probabilmente in sessione serale. Parallelamente, l'interesse rimane elevato anche per il prossimo Roland Garros, un torneo che assume un'importanza ancora maggiore, soprattutto in considerazione dell'assenza di Carlos Alcaraz.

Le richieste economiche e il mancato rispetto

Approfondendo le ragioni della protesta, Sinner ha definito “tough to say” la possibilità di arrivare a boicottare uno Slam, ma ha reiterato con fermezza il sentimento di “non sentirsi rispettati”. Il punto cruciale è che i giocatori “danno molto più di quello che ricevono”. Nonostante lettere e richieste, non si è ancora giunti a una soluzione soddisfacente.

Il montepremi del Roland Garros, ad esempio, è stato giudicato insufficiente, rappresentando solo il 9,5% dei ricavi totali destinati ai giocatori. I tennisti, invece, ritengono di meritare una quota decisamente più elevata, stimata intorno al 22%, per riflettere adeguatamente il loro contributo al successo e alla popolarità degli eventi.