Jasmine Paolini ha conquistato l’accesso al terzo turno degli Internazionali d’Italia, superando una partita particolarmente intensa e ricca di emozioni sul campo del Foro Italico. La tennista toscana, attuale numero uno d’Italia e campionessa uscente, ha rivelato di aver vissuto momenti di grande tensione durante il match, culminati in una reazione emotiva al termine dell’incontro.

“C’è stata un po’ di emozione alla fine della partita perché avevo cominciato bene, poi ho avuto qualche dubbio ed ero nervosa in campo. È stato difficile. Quando è così tutto diventa più faticoso”, ha dichiarato Paolini, mettendo in luce la complessità e la fatica della sfida appena conclusa contro la francese Leolia Jeanjean.

Il confronto, durato quasi tre ore, ha messo a dura prova la resistenza di Paolini. Dopo aver perso il primo set al tie-break con il punteggio di 7-4, l’atleta azzurra ha saputo reagire con grande determinazione. Ha dominato il secondo set con un netto 6-2, impiegando circa 45 minuti per ristabilire l’equilibrio, e ha poi chiuso il terzo set con un 6-4, grazie a un break decisivo ottenuto nel settimo gioco.

“Tornare sul centrale è sempre bello”, ha aggiunto Paolini, esprimendo la sua gioia per l'atmosfera del campo principale. “Anche il primo allenamento che ho fatto mi ha dato tanta energia, poi la prossima gara con Elise Mertens sarà tesissima. Dovrò sicuramente sbagliare meno di oggi”. Queste parole evidenziano la sua concentrazione e la consapevolezza delle sfide future, già proiettata verso il prossimo impegno che si preannuncia arduo.

La gestione della pressione da top player

Interrogata sulle pressioni che derivano dal suo status di giocatrice di vertice, Paolini ha risposto con la consueta sincerità. “Sono contentissima di essere in questa posizione, anche se a inizio anno avevo delle aspettative e alcune cose non sono andate come dovevano, ora sto lavorando per migliorare. Ma non mi cambierei mai con la Jasmine di prima”. La tennista ha così ribadito la sua soddisfazione per i traguardi raggiunti, pur riconoscendo le difficoltà e le aspettative che accompagnano il suo percorso professionale, dimostrando una maturità e una determinazione costanti nel voler progredire.

Il percorso verso il terzo turno e la prossima sfida

Il match contro Leolia Jeanjean è stato un banco di prova significativo per la campionessa uscente.

Paolini ha dovuto affrontare una partenza in salita, perdendo il primo set al tie-break per 7-4. Tuttavia, la sua capacità di reazione è stata esemplare: ha saputo ritrovare lucidità e determinazione, ribaltando l'andamento dell'incontro. Il secondo set, vinto con un convincente 6-2 in circa tre quarti d'ora, ha fornito lo slancio necessario all’azzurra per affrontare il set decisivo. Qui, mantenendo alta la concentrazione, ha piazzato il break cruciale che le ha permesso di chiudere la partita.

Ora, l'attenzione di Jasmine Paolini si sposta interamente sulla prossima avversaria, Elise Mertens. La tennista italiana è pienamente consapevole della necessità di affinare il suo gioco, riducendo al minimo gli errori e mantenendo una concentrazione elevata per poter proseguire con successo il suo cammino nel prestigioso torneo romano. La sfida contro Mertens si preannuncia come un test fondamentale per le sue ambizioni agli Internazionali d'Italia.