La vittoria agli Internazionali d'Italia, la quinta consecutiva dell'anno in un Masters 1000, ha permesso a Jannik Sinner di rafforzare ulteriormente la sua posizione di leader nel ranking ATP. Il tennista italiano ha ora un vantaggio significativo di 2.740 punti su Carlos Alcaraz, che rimane fermo a causa di un infortunio e non potrà partecipare al Roland Garros. Con un totale di 14.700 punti, Sinner si assicura di mantenere il titolo di numero uno mondiale anche dopo il torneo parigino e i prestigiosi Championships di Wimbledon, indipendentemente dai risultati che otterrà nei prossimi appuntamenti.

Carlos Alcaraz, attualmente in seconda posizione con 11.960 punti, non avrà la possibilità di difendere i punti conquistati lo scorso anno a Parigi e Wimbledon. Anche considerando la sottrazione dei punti raccolti nel 2025 tra il Roland Garros e Wimbledon, Sinner manterrebbe un margine virtuale di 3.240 punti. Questo vantaggio si rivela insormontabile per lo spagnolo, che non riuscirebbe a colmarlo nemmeno vincendo entrambi i tornei sull'erba di Queen's e Wimbledon. La classifica aggiornata vede Alexander Zverev e Novak Djokovic conservare rispettivamente il terzo e quarto posto, mentre Ben Shelton guadagna una posizione salendo al quinto posto, superando Felix Auger-Aliassime, ora sesto. Daniil Medvedev, Taylor Fritz, Alex de Minaur e Alexander Bublik completano la Top-10 del ranking ATP.

Tra gli altri tennisti italiani, Lorenzo Musetti si posiziona all'undicesimo posto, Flavio Cobolli al quattordicesimo e Luciano Darderi al sedicesimo.

Sinner: la vittoria a Roma e le prospettive future

Il successo agli Internazionali d'Italia ha aggiunto 1.000 punti al bottino di Jannik Sinner, consolidando in maniera decisiva la sua leadership. Con questa importante vittoria, Sinner inizia la sua settantaduesima settimana in vetta al ranking ATP, eguagliando Stefan Edberg all'undicesimo posto nella classifica di tutti i tempi per settimane trascorse al primo posto. L'azzurro si presenterà a Wimbledon da campione in carica, un ruolo che rafforza ulteriormente la sua posizione. Anche nella peggiore delle ipotesi, Sinner manterrà un vantaggio considerevole su Alcaraz, il quale non potrà superarlo nemmeno in caso di vittorie nei tornei sull'erba.

Altri italiani in evidenza e novità nella Top-10

Oltre al primato di Jannik Sinner, il tennis italiano celebra la presenza di altri tre giocatori tra i primi sedici del mondo: Lorenzo Musetti, Flavio Cobolli e Luciano Darderi. Quest'ultimo, in particolare, ha raggiunto il suo best ranking in carriera dopo aver conquistato la semifinale a Roma. Nella Top-10 mondiale, Daniil Medvedev ha scalato due posizioni, attestandosi al settimo posto, mentre Alexander Bublik fa il suo ingresso per la prima volta tra i primi dieci, posizionandosi al decimo posto. Questi risultati sottolineano il momento positivo del tennis italiano e la crescente competitività dei suoi atleti nel circuito maschile internazionale.