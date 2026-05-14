Jannik Sinner sta giocando i quarti di finale degli Internazionali d’Italia, un appuntamento cruciale che lo vede affrontare Andrey Rublev al prestigioso Foro Italico di Roma. Il match, uno dei più attesi della giornata, è in programma sul Campo Centrale alle ore 13. L'inizio della partita ha già visto Sinner protagonista, conquistando il primo set con un netto 6-2, un segnale evidente della sua determinazione e della sua eccellente forma fisica e mentale.

La posta in gioco per Sinner e il suo avversario

Dopo aver superato con successo Andrea Pellegrino nel turno degli ottavi, il tennista italiano, numero uno del mondo, si trova ora di fronte a una sfida di alto livello contro il russo Andrey Rublev, che si presenta come la testa di serie numero dodici del torneo.

Questo incontro non è solo un quarto di finale, ma rappresenta per Sinner un’occasione fondamentale per raggiungere la sua seconda semifinale consecutiva agli Internazionali d’Italia, un traguardo che confermerebbe la sua costante crescita nel circuito. Inoltre, l'azzurro mira a prolungare la sua impressionante striscia di vittorie nei prestigiosi tornei Masters 1000, un percorso che lo ha visto protagonista indiscusso nelle ultime competizioni.

Il dominio nel primo set

Il primo set della partita ha visto un Jannik Sinner in grande spolvero, capace di dominare il campo e di chiudere la frazione in soli 38 minuti con un perentorio 6-2. L'azzurro ha sfoggiato un servizio impeccabile, mettendo sotto pressione l'avversario fin dalle prime battute.

La sua capacità di imporre il proprio gioco si è manifestata con un break immediato, che ha indirizzato il parziale in suo favore e ha consolidato la sua posizione di vantaggio. La performance nel set iniziale ha evidenziato una grande concentrazione, una notevole efficacia nei colpi e una chiara strategia di gioco, lasciando presagire un prosieguo del match altrettanto intenso.