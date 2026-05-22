Highline, volo e street boulder tornano protagonisti nell’area protetta del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, nel Salernitano, per tre giorni all’insegna dell’adrenalina con “Cilento Xtreme”, il festival dedicato agli sport outdoor.

Giunto alla terza edizione, l’evento si svolge da oggi fino a domenica 24 maggio tra i comuni di Trentinara, Capaccio Paestum e Giungano, trasformando borghi e paesaggi cilentani in un vero e proprio palcoscenico naturale per discipline estreme.

Il programma prevede diverse attività: highline, volo e street boulder. La highline consiste nel camminare in equilibrio su una fettuccia sospesa tra due punti elevati, sempre con adeguati sistemi di sicurezza; il volo comprende discipline aeree come il parapendio e altre forme di salto o planata sopra il paesaggio; lo street boulder, invece, è l’arrampicata su blocchi o strutture naturali e urbane a bassa altezza, senza corda ma con materassi di protezione.

Accanto alle competizioni – tra street boulder, speed line e contest dedicati al miglior volo del weekend – il festival propone anche workshop tecnici, attività outdoor e momenti di intrattenimento con musica dal vivo, dj set e spettacoli serali distribuiti lungo tutta la manifestazione.

L’obiettivo è quello di unire sport estremi, valorizzazione del territorio e turismo attivo, offrendo esperienze immersive tra vicoli, pareti naturali e linee sospese nel vuoto.

“Cilento Xtreme” si svolge con il patrocinio dei Comuni di Trentinara, Capaccio Paestum e Giungano e del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, con il supporto della Bcc Capaccio Paestum e Serino.